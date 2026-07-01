Il Passaggi Festival di Fano, evento nazionale di saggistica, annuncia una significativa novità per la sua quindicesima edizione, in programma dal 2027. L'organizzazione amplierà l'offerta culturale includendo la narrativa, pur mantenendo la centralità dei saggi, suo fulcro storico. Questa scelta segna un'evoluzione per la manifestazione, storico riferimento non-fiction. L'annuncio ufficiale è stato dato durante la cerimonia di premiazione del Premio Passaggi 2026.

Il Passaggi Festival, che si svolge ogni anno a Fano, nelle Marche, pur fedele alla tradizione, si apre a nuove espressioni letterarie.

Gli organizzatori hanno sottolineato che "la narrativa sarà inclusa all'interno della programmazione, accanto alla storica centralità della saggistica", rispondendo a domanda crescente di pubblico e operatori. L'iniziativa rafforza il legame con il territorio, valorizzando Fano come piazza culturale del centro Italia e offrendo nuove opportunità di dialogo.

Crescita del festival: tradizione e innovazione

Dalla sua nascita, il Passaggi Festival ha attratto ogni anno migliaia di visitatori a Fano con incontri, presentazioni, dibattiti e laboratori. Ha ospitato esponenti culturali. L'introduzione della narrativa dal 2027 conferma la volontà del festival di evolversi, seguendo le dinamiche editoriali.

La quindicesima edizione sarà un punto di svolta per l'arricchimento culturale e la valorizzazione di nuovi generi.

La città di Fano, nota per la sua vivacità culturale, si prepara ad accogliere un festival sempre più variegato, per rappresentare la complessità letteraria e coinvolgere ampio pubblico.

Fano e la storia del festival

Il Passaggi Festival è nato per dare centralità alla saggistica, genere spesso percepito come distante, ma cruciale per la riflessione sull'attualità. Nel tempo, il festival si è distinto per la qualità delle proposte e la capacità di confronto. Fano ha valorizzato il festival, investendo in programmazione culturale. L'inserimento della narrativa amplierà il pubblico e rafforzerà il legame con la letteratura.