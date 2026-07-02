Pat Metheny torna a esibirsi a Roma. Il leggendario chitarrista e compositore statunitense sarà protagonista il 5 luglio di un atteso concerto nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, tra gli appuntamenti di punta della stagione estiva della Fondazione Musica per Roma.

Vincitore di 20 Grammy Award, Metheny continua a portare avanti un percorso artistico fatto di sperimentazione e contaminazione tra generi, iniziato cinquant'anni fa con lo storico album "Bright Size Life", inciso insieme a Jaco Pastorius e Bob Moses.

Il tour mondiale "Side-Eye III+"

La data romana rientra nel tour mondiale dedicato a "Side-Eye III+", progetto che vede Metheny sul palco con gli storici collaboratori Chris Fishman al pianoforte e alle tastiere e Joe Dyson alla batteria. A loro si uniscono il giovane bassista californiano Jermaine Paul e il percussionista e cantante Leonard Patton.

Il concerto sarà costruito attorno ai brani dell'album "Side-Eye III+", concepito come un progetto musicale in continua evoluzione e pensato per favorire il dialogo tra generazioni di musicisti.

"Un progetto destinato a evolversi"

Lo stesso Metheny ha spiegato la filosofia che anima il progetto e il modo in cui continuerà a svilupparsi nel tempo.

"È praticamente impossibile replicare esattamente ciò che si sente sul disco con la sola formazione in trio, né questo sarà l'obiettivo dichiarato della prossima fase.

Tuttavia, il materiale dell'album si presta a essere eseguito in molti modi diversi, il che è sempre un ottimo segno. Sto già pensando alla prossima tappa del progetto Side-Eye. Il nucleo della band rimarrà comunque composto da Chris Fishman, Joe Dyson e me: proseguiremo il lavoro che abbiamo portato avanti insieme sul palco e in studio durante questo periodo musicale davvero stimolante che abbiamo condiviso".