È disponibile il videoclip ufficiale di "Ti saluto con la mano", singolo di Patrizia Laquidara con il rapper El Coco. Il brano, disponibile su piattaforme digitali e in radio, è estratto da "Flòrula", prodotto con Edoardo Piccolo.

La collaborazione trascende la musica: "È stato l'incontro tra una zia e un nipote, tra due generazioni e due modi diversi di scrivere, di cantare, di stare nel mondo". Il videoclip, diretto da Riccardo Melon, narra la storia intima e familiare tra Patrizia Laquidara e Marco. Le riprese, tra campi di grano, colline, un'amaca brasiliana e un Maggiolone verde tropicale, fondono realtà e immaginazione senza sceneggiatura.

"Ti saluto con la mano": generazioni e ricordi

Il saluto con la mano è il cuore del brano, gesto simbolico di estate, scoperta, libertà e momenti di passaggio. Nasce da un ricordo d'infanzia tra zia e nipote, un "cenno che racchiude tempo e memoria di ciò che resta". Il testo, co-scritto con il poeta Lorenzo Maragoni, unisce cantautorato, pop elettronico e suggestioni brasiliane. Il singolo, in radio dal 29 maggio 2026, crea un'atmosfera luminosa con beat leggeri e cori femminili, indagando memoria familiare e confronto generazionale.

"Flòrula": l'album e la memoria

L'album "Flòrula", in due parti, è un viaggio nella musica di Patrizia Laquidara. Esplora le epoche familiari, dalle trisavole ("Nessuno deve restare di fuori") al dialogo zia/nipote.

L'approccio sonoro intreccia elettronica, vocalità corali e musica popolare brasiliana. Tematiche centrali sono la memoria femminile e il racconto multigenerazionale, espresse nel duetto con El Coco. La produzione ha privilegiato spontaneità, sensibilità personale e trasmissione dei valori familiari.

Patrizia Laquidara, che fonde tradizione e innovazione, sarà ospite di "SPOT Il Podcast" con Andrea Mirò e Valentina Parisse, per un dialogo su memoria e identità musicali.