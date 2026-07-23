La serie televisiva “Peccato”, diretta da Valerio Vestoso e con protagonista Emanuela Fanelli, si appresta a essere l'unica produzione seriale presente all'83ª Mostra internazionale del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. Emanuela Fanelli, volto noto al pubblico e già conduttrice delle serate di apertura e chiusura della prestigiosa manifestazione lo scorso anno, ha anche contribuito alla sceneggiatura del progetto, firmandone la co-scrittura.

Prodotta da Mattia Guerra per Be Water Film, con la partecipazione di HBO Max e in collaborazione con Rai Cinema, “Peccato” si articola in sei episodi, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti.

Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha evidenziato la presenza di un cast eccezionale, affermando che “ci sono gran parte dei protagonisti del cinema italiano che hanno accettato di fare un cameo in questa mockumentary comedy”. L'autrice stessa ha definito la serie come un'opera che “ripercorre da un futuro immaginario la tragicomica carriera della stessa Fanelli”. Tra i numerosi attori che hanno partecipato figurano nomi di spicco come Stefano Accorsi, Francesca Archibugi, Anna Bonaiuto, Alessandro Borghi, Geppi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Sabrina Ferilli, Paolo Genovese, Valerio Mastandrea, Ferzan Ozpetek, Paolo Virzì e Paola Cortellesi. Barbera ha inoltre garantito il grande divertimento della serie, senza aggiungere ulteriori dettagli per non svelare la trama, ma sottolineando che il pubblico “non farà fatica a immaginarlo conoscendo la cifra stilistica di questa attrice comica”.

“Peccato”: l'unica serie nel programma della Mostra

L'inclusione di “Peccato” come unica serie televisiva selezionata per l'edizione 2026 della Mostra del Cinema di Venezia ne sottolinea l'importanza e l'originalità. Il programma ufficiale della manifestazione, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre, è ricco di produzioni cinematografiche italiane e internazionali. Tuttavia, la serie diretta da Valerio Vestoso si distingue nettamente come l'unica produzione seriale, evidenziando la volontà della Mostra di esplorare e valorizzare anche i nuovi linguaggi audiovisivi e le forme narrative innovative.

La 83ª Mostra internazionale del cinema di Venezia: un evento di prestigio

La 83ª edizione della Mostra internazionale del cinema di Venezia, evento di punta organizzato dalla Biennale di Venezia, si conferma come uno degli appuntamenti più prestigiosi e rilevanti nel panorama cinematografico globale.

Il suo programma è tradizionalmente articolato in diverse sezioni di alto profilo, tra cui film in concorso, fuori concorso, e rassegne specializzate come Orizzonti, Venice Spotlight, Biennale College - Cinema e Venezia Classici. La decisione di includere una sola serie televisiva, “Peccato”, evidenzia la rigorosa e selettiva scelta della direzione artistica nei confronti delle produzioni seriali, confermando un approccio curato e mirato alla qualità.