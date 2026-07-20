L'attrice Penélope Cruz ha scelto un modo decisamente originale e coinvolgente per celebrare la storica vittoria della Spagna ai Mondiali di Calcio 2026. Con un gesto che ha rapidamente catturato l'attenzione del pubblico e dei media, la celebre interprete ha condiviso sui propri canali social un video che la ritrae in un ballo scatenato, esprimendo tutta la sua gioia per il trionfo della nazionale.

Nel filmato diventato virale in breve tempo, Penélope Cruz si mostra mentre si esibisce con grande entusiasmo, indossando un paio di shorts e la maglia numero 19, quella dell’attaccante Lamine Yamal.

Un dettaglio non casuale, che sottolinea il suo legame con il calcio spagnolo e la sua attenzione verso i giovani talenti che stanno emergendo sulla scena sportiva internazionale. Il video, accompagnato dalla frase “Que grandes!!! Felicidades”, ha riscosso un'ondata di consensi e numerosi commenti positivi da parte dei suoi follower e degli appassionati di calcio.

L'omaggio alla nazionale e l'entusiasmo dei VIP

La scelta di indossare la maglia di Lamine Yamal non è solo un tributo al giovane attaccante, ma un vero e proprio omaggio alla nazionale spagnola e al suo successo. Il ballo, eseguito sulle note di un brano popolare, ha amplificato il messaggio di festa e di orgoglio nazionale, rendendo l'attrice uno dei simboli più spontanei e vivaci delle celebrazioni.

La sua esibizione ha dimostrato ancora una volta la capacità di Penélope Cruz di connettersi con il pubblico attraverso gesti autentici e carichi di emozione.

La vittoria della Spagna ai Mondiali 2026 ha generato un'ondata di euforia che ha coinvolto anche numerosi altri personaggi famosi. Molti artisti e celebrità hanno espresso la loro felicità attraverso i social network, condividendo immagini, video e messaggi di congratulazioni. Tra i volti noti che hanno manifestato il loro sostegno alla nazionale figurano nomi del calibro di Rosalía, Alejandro Sanz, David Bisbal e Miguel Bosé. Tutti hanno contribuito a rendere il clima di festa ancora più sentito, ma è stata Penélope Cruz, con la sua originalità e spontaneità, a distinguersi, diventando un punto di riferimento nella celebrazione collettiva.

Penélope Cruz: icona globale e ambasciatrice di Spagna

Penélope Cruz è universalmente riconosciuta come una delle attrici spagnole più apprezzate e influenti a livello internazionale. La sua carriera è costellata di successi e riconoscimenti prestigiosi, tra cui un premio Oscar, ottenuto grazie a interpretazioni memorabili in film diretti da registi di fama mondiale. Oltre alla sua brillante carriera cinematografica, l'attrice è spesso impegnata in iniziative sociali e culturali, mantenendo un forte e costante legame con il suo paese d’origine.

La sua partecipazione attiva e gioiosa alle celebrazioni sportive, come quella per la vittoria ai Mondiali, conferma il suo ruolo di ambasciatrice della cultura spagnola nel mondo.

Penélope Cruz incarna lo spirito e la passione del suo popolo, e la sua capacità di condividere momenti di gioia collettiva la rende una figura ancora più amata e rispettata, sia nel panorama artistico che in quello sociale.