La Fondazione La Notte della Taranta conferirà il premio alla carriera 2026 a Peppe Barra. La cerimonia di consegna si terrà domani a Zollino (Lecce), in occasione della seconda tappa del festival itinerante de La Notte della Taranta. Il riconoscimento è attribuito all'artista «per aver dedicato oltre cinquant'anni alla riscoperta e alla valorizzazione della tradizione popolare del Sud Italia», come si legge nella motivazione ufficiale.

Il comitato scientifico della fondazione ha sottolineato in Peppe Barra sia la «capacità di fondere tradizione e innovazione» sia il suo «impegno in esperienze come Sentieri mediterranei, la rassegna internazionale di musica etnica».

La visione artistica di Barra, che intreccia le tradizioni musicali del Mediterraneo, presenta numerosi punti in comune con lo spirito che anima La Notte della Taranta.

Lo spettacolo di Peppe Barra a Zollino

Durante la tappa di Zollino, Peppe Barra porterà in scena lo spettacolo “Si tenesse vint'anne…”, un percorso che ripercorre alcuni dei momenti più significativi della sua lunga carriera. Il repertorio includerà pagine della canzone classica napoletana, brani originali, racconti e personaggi, offrendo una riflessione ironica e nostalgica sul tempo che passa. La voce dell'artista si trasforma in uno strumento drammaturgico, divenendo musica, teatro e poesia in un racconto capace di attraversare epoche e generazioni.

La serata si aprirà con “La scuola di danza”, un progetto curato dai maestri e dai danzatori della Fondazione La Notte della Taranta. Seguirà poi l'esibizione di Enza Pagliara con “Festa salentina”. La tappa di Zollino è il secondo appuntamento di un percorso che accompagnerà il pubblico verso il concertone finale di Melpignano, in programma sabato 22 agosto sul piazzale dell'ex convento degli Agostiniani. Per l'occasione, Ermal Meta sarà il maestro concertatore e Fredy Franzutti curerà le coreografie.

Il Festival della Notte della Taranta 2026

Il Festival della Notte della Taranta 2026 si svolge dal 30 luglio al 23 agosto, coinvolgendo ventuno comuni del Salento. Questa ventinovesima edizione è intitolata “Le vie del Mediterraneo”, un tema che mira a promuovere il Mediterraneo come spazio di incontro e scambio culturale tra i popoli.

Il festival prevede numerosi progetti musicali e culturali, con la partecipazione di artisti di rilievo come Alessandra Amoroso, Welo, Maria Mazzotta e altri ospiti.

Il percorso del festival inizia tradizionalmente da Corigliano d'Otranto e si conclude a Martano, prima del grande concertone di Melpignano. Tra le iniziative in programma spiccano la presenza dei cantori sardi con il loro Canto a tenore, i giovani dell'Orchestra Da Vinci e la collaborazione tra Antonio Castrignanò e i Bottari di Macerata Campania. Il festival si conferma come uno degli appuntamenti musicali e culturali più significativi del territorio salentino.