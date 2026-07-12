Peppino di Capri è scomparso l'11 luglio 2026, a novant'anni. Artista, ha lasciato un segno nella cultura popolare, legando la carriera a successi come "Champagne", "Roberta" e "Nun è peccato". Con la musica ha accompagnato la trasformazione del Paese dal dopoguerra, divenendo simbolo della rivoluzione twist e fondendo melodie mediterranee con influenze internazionali.

La sua carriera fu segnata da dieci partecipazioni al Festival di Sanremo, vincendo nel 1973 con "Un grande amore e niente più". Negli anni Sessanta, con l'apertura dell'Italia alle sonorità internazionali, Peppino di Capri si impose con brani originali e cover, rinnovando la scena musicale.

"Con il twist abbiamo cambiato il modo di vivere la musica e di stare insieme", dichiarò. La sua presenza a Sanremo consolidò il ruolo nella musica italiana. Tra gli altri successi: "Il sognatore" e "Luna caprese", inno della canzone napoletana.

Innovazione e radici napoletane

Nato a Capri nel 1939, Peppino di Capri si avvicinò alla musica da bambino, grazie al padre pianista. La sua capacità di innovare senza tradire la tradizione napoletana lo rese amato da generazioni. Negli anni della rivoluzione giovanile, tradusse nella musica italiana l'energia del twist, introducendo sonorità nuove. Fondatore dei "Rockers" e dei "Capri Boys", propose versioni italiane di successi statunitensi, internazionalizzando la musica leggera.

Sanremo, successi e un'eredità duratura

Il Festival di Sanremo fu un palcoscenico privilegiato per Peppino di Capri: qui presentò molti dei suoi brani più noti, divenendo riferimento per le generazioni successive. Il suo apporto alla canzone italiana fu riconosciuto da critica e pubblico, sostenendolo per settant'anni. L'eredità culturale dell'artista vive in un repertorio di oltre cinquecento canzoni, nelle interpretazioni di altri musicisti, nei festival e nelle istituzioni che celebrano la canzone napoletana. Riconoscimenti testimoniarono un percorso unico nella musica italiana.