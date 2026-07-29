L'ottava edizione de "Il Cinema in Certosa", il festival cinematografico diretto da Remigio Truocchio e in programma a Capri, sarà dedicata a Peppino di Capri. La manifestazione renderà omaggio al celebre artista con un ricco calendario di appuntamenti tra cinema, musica e incontri.

L'omaggio a Peppino di Capri

"Un omaggio doveroso - sottolinea Remigio Truocchio - per un grande artista che ha voluto donare proprio al nostro festival il suo ultimo emozionante live nella memorabile 'Notte per Peppino' del 3 agosto dello scorso anno. A lui, che avrebbe compiuto 87 anni lunedì scorso, dedichiamo idealmente questa edizione celebrandone anche in musica il suo ricordo".

Organizzata da Cineventi, la manifestazione è promossa e finanziata dalla Città di Capri con il sostegno della Direzione Musei e Parchi Archeologici di Capri e la collaborazione della Regione Campania, della Film Commission Regione Campania e di Federalberghi.

Il programma della rassegna

Dall'1 al 9 agosto il Chiostro Grande della Certosa di San Giacomo si trasformerà in un'arena cinematografica che ospiterà otto serate dedicate a incontri, musica dal vivo e proiezioni. Il cartellone alternerà film italiani e internazionali, oltre agli appuntamenti rivolti ai più giovani realizzati in collaborazione con il Giffoni Film Festival.

Ad aprire il festival sarà Peppe Iodice, protagonista di un incontro che precederà la proiezione del film "Mi batte il corazon" di Francesco Prisco, di cui è il principale interprete.

Nei giorni successivi saranno proiettati film internazionali e italiani, comprese le ultime regie di Massimiliano Bruno, Paolo Sorrentino, Gabriele Muccino e Stefano Lodovichi.

Tra gli eventi speciali figurano le presentazioni dei docufilm "L'altro lusso - A Villa Lysis Story", alla presenza dell'artista Jago, "Caprilegio" di Margherita Laterza e "Operazione Batiscafo Trieste" di Massimiliano Finazzer Flory. In programma anche il concerto di Syrene, dedicato a Peppino di Capri. La rassegna si concluderà con l'incontro con Pietro Castellitto, condotto dal giornalista Flavio Natalia.

L'assessore: "Un punto fermo dell'estate"

"Il Cinema in Certosa è un punto fermo della nostra offerta culturale estiva - afferma l'assessore Melania Esposito - un evento che unisce la suggestione della settima arte al fascino della Certosa di San Giacomo, dove il cinema si fa esperienza, dialogo e bellezza condivisa".