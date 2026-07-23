Un nuovo percorso di co-progettazione e co-partecipazione è stato avviato da Adisu e Regione Umbria per il rilancio del 100Dieci di Perugia. Questo storico locale di via Pascoli, adiacente a diversi Dipartimenti universitari, è destinato a trasformarsi in un punto di riferimento cruciale per la comunità universitaria e l'intera città. L'iniziativa mira a coinvolgere attivamente le realtà del Terzo settore, del mondo associativo sociale e culturale, delineando un significativo cambio di rotta nella sua gestione.

Il progetto prevede la pubblicazione di un bando, la cui scadenza per le adesioni è fissata al 4 settembre.

Attraverso questo strumento, si intendono selezionare partner che collaboreranno nella gestione del locale. Giacomo Leonelli, amministratore unico di Adisu, e Fabio Barcaioli, assessore regionale all'Istruzione, hanno presentato i dettagli, evidenziando come Adisu manterrà un ruolo centrale. È stato inoltre istituito un tavolo permanente, che includerà la componente studentesca, con il compito di definire i contenuti culturali, gli spettacoli, gli eventi ricreativi e i servizi offerti alla comunità.

Il cambio di rotta dopo l'omicidio

La decisione di rinnovare profondamente la formula di gestione del 100Dieci, abbandonando il classico affidamento, ha radici profonde e ha subito un'accelerazione dopo un tragico evento.

L'omicidio di un 23enne, avvenuto il 18 ottobre 2025 in un parcheggio limitrofo al locale, ha rappresentato una data spartiacque. "Lì ci siamo interrogati su cosa doveva essere il 100Dieci e abbiamo pensato di avviare un processo di co-progettazione", ha spiegato l'assessore Barcaioli, sottolineando la necessità di ripensare la funzione del locale. Per Adisu, l'obiettivo primario non è il profitto, ma la volontà di "dare un servizio" alla collettività.

Una nuova visione per il 100Dieci: cultura e partecipazione

Il 100Dieci di Perugia è riconosciuto come un punto strategico, l'unico locale nella zona urbana a possedere una licenza di pubblico spettacolo. Attualmente offre un servizio bar, con chiusura alle 18, e una mensa, oltre a sporadiche serate musicali interrotte dopo l'incidente.

La nuova visione, invece, punta a valorizzare il locale come un "contenitore irrinunciabile per la città", con volumi importanti e accessibile a tutti. L'affidamento, previsto per un periodo tra tre e sei anni, unirà l'attività di bar a una ricca offerta di cultura e spettacolo, garantendo servizi di intrattenimento musicale e attività culturali.

L'iniziativa si inserisce in una più ampia volontà di promuovere la sicurezza e la partecipazione attiva attraverso spazi aperti e densi di proposte culturali, piuttosto che attraverso misure restrittive. Le risorse generate dalla gestione del bar saranno destinate a finanziare i progetti culturali e gli spettacoli, ponendo l'accento sulla vita culturale del 100Dieci piuttosto che sulla remunerazione economica.

"Speriamo che entro la fine dell'anno riusciamo a portare a casa tutte le attività", ha affermato l'assessore Barcaioli, pur invitando alla calma: "Ma non dobbiamo avere fretta, le cose vanno fatte per bene, il processo di co-partecipazione inizia oggi ed è una prima tappa".