Il Centro Internazionale Montessori di Perugia ha annunciato l'avvio di un progetto di formazione rivolto agli insegnanti del Kazakistan. L'iniziativa mira a diffondere il metodo Montessori nel paese asiatico, grazie a una collaborazione tra il centro umbro e alcune istituzioni educative kazake. Il progetto è stato presentato ufficialmente nella sede del Centro Internazionale Montessori, con la partecipazione di rappresentanti delle scuole del Kazakistan e di esperti del metodo.

La collaborazione tra Italia e Kazakistan per il metodo Montessori

La collaborazione si concretizza attraverso corsi di formazione specifici per il personale docente kazako.

L'obiettivo è trasferire le competenze necessarie per applicare il metodo Montessori nelle scuole locali. Il Centro Internazionale Montessori di Perugia, noto per la sua attività di promozione e diffusione del metodo educativo ideato da Maria Montessori, si impegna a sostenere l'innovazione pedagogica anche fuori dai confini italiani. Durante la presentazione, sono stati illustrati i contenuti formativi e le modalità di svolgimento dei corsi, che includono sia lezioni teoriche sia attività pratiche.

Il ruolo del Centro Internazionale Montessori di Perugia e i principi del metodo

Il Centro Internazionale Montessori di Perugia opera da anni nella formazione di insegnanti e nella promozione del metodo Montessori a livello internazionale.

La struttura, con sede a Perugia, offre corsi riconosciuti e attività di aggiornamento per educatori provenienti da diversi paesi. L'iniziativa con il Kazakistan rappresenta un ulteriore passo nella strategia di internazionalizzazione del centro, che ha già avviato progetti simili in altre nazioni. Il metodo Montessori, sviluppato all'inizio del Novecento, si basa su un approccio educativo centrato sul rispetto dei tempi e delle capacità di ogni bambino, favorendo l'autonomia e la responsabilità individuale.