Perugia si prepara ad accogliere la prima edizione del Pop Music Festival, un evento musicale a ingresso gratuito che animerà piazza IV Novembre dal 21 al 23 luglio 2026. La manifestazione nasce con l'obiettivo di prolungare l'atmosfera festosa dell'estate perugina, affiancandosi ai grandi appuntamenti musicali della città e contribuendo a rendere il centro storico ancora più attrattivo, con ricadute positive per le attività commerciali, artigianali e turistiche.

Il festival è promosso da Confcommercio Umbria e Confcommercio Perugia, con l'organizzazione affidata a Epta Eventi.

L'iniziativa gode del contributo del Comune di Perugia, della Camera di Commercio dell’Umbria e del Consorzio Perugia in Centro, oltre al sostegno di sponsor privati. La presentazione ufficiale si è tenuta il 14 luglio 2026, alla presenza di importanti figure istituzionali e associative, tra cui la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Stafisso, i presidenti di Confcommercio Umbria e Perugia Giorgio Mencaroni e Michele Biselli, il vicepresidente Paolo Mariotti, il presidente di Epta Eventi Aldo Amoni e Simone Fittuccia, vicepresidente di Confcommercio Umbria e presidente di Federalberghi Umbria.

Il Programma Dettagliato delle Serate

Il Pop Music Festival offrirà tre serate di musica e spettacolo, con inizio alle ore 20 e conclusione prevista intorno alle 24.

Il martedì 21 luglio, il palco di piazza IV Novembre ospiterà Alan Sorrenti, in un viaggio musicale che ripercorre oltre cinquant'anni di carriera. La serata sarà arricchita dal live set di Dj Faust-T & The Beat’n’Brass Collective.

Il mercoledì 22 luglio sarà la volta di una leggenda della musica internazionale: Kenny Carpenter, storico dj dello Studio 54 di New York e figura di riferimento della cultura club mondiale. Insieme a lui, si esibiranno Marco Cucchia, dj umbro, e il vocalist Birikino, per una serata interamente dedicata alle migliori sonorità house, disco e dance.

Il giovedì 23 luglio, il festival si concluderà con il gran finale che vedrà protagonisti DJ Jad & Wlady. Il duo, che rappresenta l'incontro tra l'hip hop delle origini e la cultura del club, promette uno show energico.

DJ Jad, cofondatore degli Articolo 31, è considerato uno dei pionieri dell'hip hop italiano. Saranno affiancati dal DJ set di DJ Fritz e dalle performance di danza di Chiara Tobia e della Basement Art Lab Company, per uno spettacolo ad alto impatto scenico.

Obiettivi e Sostegno Economico

L'iniziativa mira a mantenere vivo il flusso di visitatori nel centro storico anche dopo la conclusione di eventi di risonanza come Umbria Jazz. L'obiettivo è offrire un ulteriore impulso all'economia cittadina, contribuendo a mantenere viva la frequentazione durante tutto il mese di luglio. Questa prima edizione è vista come l'inizio di un percorso destinato a consolidarsi negli anni.

Il costo complessivo del progetto si attesta intorno ai 55 mila euro.

Il Comune di Perugia partecipa al co-finanziamento con un contributo straordinario di 25 mila euro, mentre la restante parte è coperta dagli enti promotori. Epta srl, società organizzatrice di eventi e socio unico di Confcommercio, è responsabile della realizzazione materiale della manifestazione. L'evento si prefigge di valorizzare il centro storico durante la stagione estiva, incrementarne la frequentazione e promuovere l'immagine di Perugia come polo culturale e musicale.

Il dialogo virtuoso con Confcommercio è considerato fondamentale per ripensare il centro storico, rendendolo capace di accogliere i turisti e di riattrarre i perugini, rafforzando il suo ruolo di cuore identitario della città.

L'importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria è stata più volte sottolineata, evidenziando come gli spettacoli, tutti a ingresso libero, siano pensati per coinvolgere attivamente cittadini e turisti, consolidando il ruolo di Perugia come polo d'attrazione culturale e turistica.