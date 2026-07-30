Il Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro annuncia la sua 47ª edizione, dall'11 al 23 agosto. Il sovrintendente Ernesto Palacio ha dichiarato che la stagione esplorerà le «due anime di Rossini, quella seria e quella buffa». Per il versante serio, il Festival propone Le Siège de Corinthe, opera di «straordinaria importanza» con un cast vocale di rilievo. Per il Rossini buffo, in scena L’occasione fa il ladro e La scala di seta. I cast sono composti da giovani artisti, molti ex allievi dell'Accademia Rossiniana.

Il programma include due recite de Il viaggio a Reims, i Salons Rossini, Concerti di Belcanto, Rossinimania, il concerto per i trent'anni di carriera di Juan Diego Flórez e lo Stabat Mater finale.

La stagione conta 22 appuntamenti principali (32 con i concerti dell'Accademia).

Programma e allestimenti

Il Rossini Opera Festival presenta ventidue spettacoli principali. L'inaugurazione, Le Siège de Corinthe, sarà un nuovo allestimento all’Auditorium Scavolini. Al Teatro Rossini, riproposte L’occasione fa il ladro e La scala di seta.

Repliche: Le Siège de Corinthe (Auditorium Scavolini: 11, 14, 17, 21 agosto); L’occasione fa il ladro (Teatro Rossini: 12, 15, 18, 20 agosto); La scala di seta (Teatro Rossini: 13, 16, 19, 22 agosto). Il viaggio a Reims: 16 e 19 agosto (ore 11), 18 agosto (ore 12).

Accademia e territorio

Il Rossini Opera Festival, fondato a Pesaro nel 1980, è un'istituzione dedicata a Gioachino Rossini. L’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”, alla sua 38ª edizione, ha formato giovani artisti che partecipano attivamente al Festival, esibendosi in Il viaggio a Reims e altri appuntamenti.