Il Festival Giovane del Rossini Opera Festival (ROF) prende il via a Pesaro, dedicando la sua programmazione ai talenti emergenti dell'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda". L'inaugurazione ufficiale è fissata per il 20 luglio al Teatro Rossini, con il concerto finale della 38ª masterclass dell'Accademia. Questo evento segna l'inizio di una ricca serie di appuntamenti dove i giovani artisti, che hanno frequentato l'Accademia nel 2026, interpreteranno pagine del repertorio operistico rossiniano, accompagnati al pianoforte da Rubén Sánchez‑Vieco.

Un Calendario Ricco di Appuntamenti

Gli allievi dell'Accademia Rossiniana saranno i protagonisti di numerosi eventi. Tra questi spiccano i Salons Rossini, un ciclo di concerti ospitati in alcuni dei più suggestivi luoghi storici dell'entroterra marchigiano. Giunta alla sua quinta edizione e realizzata in collaborazione con la Fondazione Rossini, questa iniziativa si ispira alle celebri serate musicali che Gioachino Rossini amava organizzare nella sua villa di Passy. I concerti si terranno il 23 luglio a Gradara, il 25 luglio a Carpegna, il 28 luglio a Mercatello sul Metauro, il 30 luglio a Montelabbate e il 31 luglio a Urbino. Tutti gli eventi, a ingresso libero, inizieranno alle ore 21 e saranno preceduti da una Guida all'ascolto curata da Cecilia Nicolò della Fondazione Rossini.

Il programma del festival include anche il ritorno dei Concerti al Museo, recital di voce e pianoforte che animeranno la Sala degli Specchi del Museo Nazionale Rossini. Questi appuntamenti sono previsti per il 13, 14, 15, 17 e 18 agosto, con inizio alle ore 11. La conclusione del festival sarà affidata a "Il viaggio a Reims", una storica messinscena di Emilio Sagi ripresa da Matteo Anselmi. L'opera andrà in scena il 16 e il 19 agosto alle ore 11 al Teatro Rossini, con la Filarmonica Gioachino Rossini e gli allievi dell'Accademia diretti da Sieva Borzak. La prima rappresentazione de "Il viaggio a Reims" sarà trasmessa in diretta su OperaVision.eu.

I Giovani Protagonisti Internazionali

Il Festival Giovane mette in luce un gruppo eterogeneo di artisti lirici provenienti da diverse nazioni.

Tra i soprani figurano Madina Abildina (Kazakistan), Hana Ilčić (Croazia), Aziza Omarova (Kazakistan), Martina Saviano (Italia), Kanako Tominaga (Giappone) e Momoko Toyama (Giappone). I mezzosoprani sono Martina Myskohlid (Canada) e Hope Nelson (Stati Uniti). I tenori includono Enrico Basso (Italia), Jiahui Mo (Cina), Dongjae Son (Corea del Sud) e Yukang Zheng (Cina). I baritoni sono Taiyo Abe (Giappone), Edoardo Di Cecco (Italia), Davor Nekjak (Croazia), Keisuke Onoda (Giappone) e Yurii Strakhov (Ucraina). Completano il cast i bassi Kairui Liu (Cina), William Meinert (Stati Uniti) e Davide Sodini (Italia).

Valorizzazione e Formazione dei Nuovi Talenti

Il Festival Giovane rappresenta una delle iniziative cardine del Rossini Opera Festival, che da anni si impegna nella valorizzazione e nella formazione di nuovi talenti nel panorama lirico internazionale attraverso l'Accademia Rossiniana.

Questa manifestazione, realizzata in stretta collaborazione con la Fondazione Rossini, offre ai giovani interpreti l'opportunità di esibirsi in contesti di alto prestigio e di approfondire lo studio del repertorio rossiniano, contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura musicale legata al grande compositore Gioachino Rossini.