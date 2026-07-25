A Pesaro, la Casa Rossini si apre a una nuova dimensione di fruizione culturale, offrendo a cittadini, turisti e visitatori un'esperienza immersiva unica dedicata al celebre compositore Gioachino Rossini. Grazie all'introduzione di visori di realtà virtuale, è ora possibile intraprendere un affascinante viaggio virtuale all'interno del Teatro Rossini, arricchendo significativamente il percorso di visita alla casa natale del genio pesarese.

L'iniziativa, che mira a valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale della città, è stata ufficialmente annunciata dal sindaco Andrea Biancani.

Il primo cittadino ha evidenziato come questa proposta si inserisca in una strategia più ampia, seguendo il recente successo di un analogo percorso immersivo inaugurato a Palazzo Lazzarini, dove la realtà virtuale ha permesso di esplorare i suggestivi mosaici della Cattedrale. Biancani ha sottolineato l'importanza di queste innovazioni: “Abbiamo presentato un progetto innovativo che permette di compiere un emozionante viaggio all’interno dei mosaici della nostra Cattedrale attraverso la realtà virtuale. Oggi presentiamo un’altra iniziativa che va nella stessa direzione: utilizzare le nuove tecnologie per valorizzare il nostro straordinario patrimonio storico e culturale, rendendolo sempre più coinvolgente e accessibile a cittadini e turisti.”

Esperienze immersive nel mondo di Rossini

I visori di realtà virtuale disponibili a Casa Rossini offrono l'opportunità di vivere due distinte e coinvolgenti esperienze.

La prima, intitolata “Dreaming Rossini”, è il frutto della collaborazione tra Rainbow CGI e Rossini Opera Festival, con il prezioso supporto di Sinergia Epc. Si tratta di uno spettacolo a 360 gradi della durata di circa sei minuti, capace di trasportare lo spettatore direttamente nei luoghi e tra le opere più significative del compositore. Indossando il visore, il visitatore assume l'originale punto di vista della celebre Gazza Ladra, intraprendendo un viaggio emozionante che fonde musica, arte e innovazione.

La seconda esperienza, denominata “Cantate dal balcone”, rappresenta un ulteriore arricchimento del percorso di visita, offrendo agli ospiti della Casa Rossini un livello di coinvolgimento ancora più profondo e personale con la vita e l'opera del maestro.

Questa innovativa offerta è stata anche una delle principali attrazioni durante l'iniziativa “Shopping sotto le Stelle”, svoltasi il 23 luglio. In quella specifica occasione, l'esperienza immersiva con i visori VR ha permesso ai partecipanti di esplorare virtualmente il Teatro Rossini e di assistere a concerti immaginari direttamente dal balcone della casa natale del compositore, integrandosi con laboratori creativi e altre attività culturali pensate per tutte le età.

Tradizione e innovazione per il futuro di Pesaro

Il sindaco Biancani ha ribadito la visione strategica dell'amministrazione comunale, che punta a fare di Pesaro una città all'avanguardia nella capacità di coniugare il rispetto della tradizione con l'adozione dell'innovazione.

“Vogliamo che Pesaro sia sempre più una città capace di coniugare tradizione e innovazione”, ha affermato il sindaco. “Grazie a questi strumenti possiamo offrire un modo nuovo di conoscere la nostra storia e i nostri luoghi simbolo, coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni attraverso un linguaggio moderno e immediato.”

L'introduzione di queste tecnologie rientra in un più ampio ventaglio di proposte volte a rendere il patrimonio storico e culturale di Pesaro non solo accessibile, ma anche profondamente coinvolgente per un pubblico vasto, con un'attenzione particolare alle nuove generazioni e all'utilizzo delle più avanzate soluzioni digitali per la sua valorizzazione.