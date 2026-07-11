Pescara si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato al benessere emotivo e alla valorizzazione della persona. Il 13 luglio, alle ore 18:30, il Bar‑Ber Caffè, situato sotto i portici di Piazza Salotto, ospiterà l’iniziativa intitolata “Benessere Emotivo ‑ La psicopedagogia incontra la cultura per valorizzare la persona”. L’evento si propone di creare un dialogo costruttivo tra arte, cultura, psicopedagogia e i diritti umani, elementi fondamentali per lo sviluppo integrale dell’individuo.

L’ideazione di questo progetto è frutto dell’impegno di Assunta Di Basilico, pedagogista e psicologa, nonché presidente dell’associazione Essere Oltre ETS.

La sua visione è quella di promuovere il benessere della persona attraverso un’interazione dinamica tra diverse discipline educative, i molteplici linguaggi artistici e il vasto panorama culturale. L’organizzazione dell’iniziativa vede anche la preziosa collaborazione di Rosanna Paolini, fondatrice dell’Accademia Formativa Excelsior, consolidando così una sinergia volta a massimizzare l’impatto dell’evento sulla comunità.

Interventi e obiettivi della serata

La serata sarà arricchita dalla partecipazione di numerosi poeti e scrittori, che offriranno il loro contributo attraverso letture e riflessioni profonde. Tra gli interventi previsti figurano i nomi di Annalisa Potenza, Giulia Madonna, Mara Motta, Raffaele Rubino e Luciano Berardi.

Le loro proposte artistiche saranno interamente dedicate ai temi delle emozioni, della relazione interpersonale e, in particolare, della valorizzazione della persona in tutte le sue sfaccettature.

L’appuntamento è concepito per offrire un significativo spazio di confronto su argomenti cruciali quali l’educazione emotiva, le strategie di prevenzione del disagio e la promozione della dignità umana. L’evento mira a mettere in dialogo diverse professioni, l’arte e la cultura, creando un terreno fertile per lo scambio di idee e prospettive. L’obiettivo primario è quello di favorire una sentita partecipazione della comunità, attraverso un’esperienza condivisa in cui la parola, la poesia e l’incontro diventano strumenti essenziali per l’ascolto reciproco e la crescita personale di ogni partecipante.

Il ruolo di Essere Oltre ETS

Questa iniziativa si inserisce pienamente nel quadro delle attività promosse da Essere Oltre ETS, un’associazione che si distingue per il suo impegno costante nella realizzazione di progetti volti al benessere della persona. L’associazione opera su più fronti, dedicandosi al benessere pedagogico, psicologico, culturale e sociale degli individui, con una visione olistica che abbraccia tutte le dimensioni dell’esistenza umana.

Essere Oltre ETS è riconosciuta come un’organizzazione attiva nella lotta contro le malattie neurologiche e degenerative, con un focus specifico sul benessere, la formazione e la prevenzione. L’associazione è regolarmente iscritta all’albo comunale delle forme associative del Comune di Pescara, con il numero 679, a testimonianza del suo radicamento e della sua rilevanza nel tessuto sociale cittadino.