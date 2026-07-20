La 54ª edizione del Festival internazionale Pescara Jazz si è conclusa il 19 luglio, celebrando un straordinario successo di pubblico. La manifestazione, che ha registrato il tutto esaurito per quasi tutti i concerti, ha visto un'ampia partecipazione e si è affermata ancora una volta come evento di punta nel panorama culturale. Organizzato dall'Ente Manifestazioni Pescaresi sotto la direzione artistica del maestro Angelo Valori, il festival si è svolto dal 12 al 19 luglio, animando luoghi iconici della città come l'Auditorium Flaiano e il Porto Turistico-Marina di Pescara.

Il cartellone di questa edizione ha offerto una ricca proposta artistica, accogliendo grandi protagonisti del jazz internazionale, innovative produzioni originali e prestigiose orchestre. L'inaugurazione del festival ha visto sul palco Paolo Fresu con 'Kind of Lives', un toccante omaggio a Miles Davis in occasione del centenario della nascita del leggendario trombettista statunitense. Tra gli eventi di spicco, il pubblico ha apprezzato il tributo 'Blues for Pino', dedicato alla musica di Pino Daniele, e la produzione originale 'Kurt Elling meets Medit Orchestra', creata appositamente per Pescara Jazz con la Medit Orchestra diretta dal maestro Angelo Valori.

I momenti salienti e le collaborazioni artistiche

La rassegna ha dedicato attenzione anche alla formazione, con l'esibizione della Big Band del Conservatorio di Pescara, diretta dai maestri Pierpaolo Pecoriello e Maurizio Rolli, che ha dimostrato il talento emergente del territorio. Ampio spazio è stato riservato alle grandi orchestre, tra cui l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, sotto la direzione di Giancarlo De Lorenzo e con la partecipazione di Peppe Voltarelli, che ha proposto 'Resta cu' me', un sentito omaggio a Domenico Modugno. Il programma ha inoltre arricchito l'offerta musicale con il vibrante concerto di Hiromi's Sonic Wonder, l'esibizione del Sergio Cammariere Quartet insieme a Giovanna Famulari e, per la serata di chiusura, Fabrizio Bosso e la Casa del Jazz Orchestra, diretta da Mario Corvini, hanno incantato il pubblico con 'Sketches of Spain', riproponendo le partiture originali di Gil Evans.

Il direttore artistico Angelo Valori ha sottolineato come il successo della 54ª edizione abbia pienamente confermato la forza di una proposta basata sulla qualità, sulla pluralità dei linguaggi e sulla capacità di creare sinergie tra grandi artisti internazionali, orchestre, musicisti italiani e le realtà locali. Il tutto esaurito registrato da quasi tutti i concerti e la risposta calorosa e unanime del pubblico sono stati il riconoscimento più importante. L'edizione 2026 ha inoltre ribadito che Pescara Jazz costituisce un patrimonio culturale di inestimabile valore per la città e per l'intero Abruzzo, configurandosi come una manifestazione in grado di generare valore artistico, sociale, economico e turistico, rafforzando l'identità internazionale di Pescara e promuovendo le energie creative del territorio.

Pescara Jazz: un patrimonio culturale per la città e l'Abruzzo

L'Ente Manifestazioni Pescaresi, in qualità di organizzatore del festival, svolge un ruolo cruciale nella promozione di iniziative culturali e artistiche a Pescara. Attraverso eventi di tale portata, l'Ente contribuisce attivamente a valorizzare le energie creative locali e a consolidare l'identità internazionale della città. Il Festival Pescara Jazz si conferma come uno degli appuntamenti più significativi nell'offerta culturale cittadina, capace di attrarre ogni anno artisti di fama e un pubblico vasto e appassionato. La scelta di location emblematiche come l'Auditorium Flaiano e il Porto Turistico-Marina di Pescara rafforza ulteriormente il profondo legame tra la manifestazione e il suo territorio, evidenziando come il festival sia un motore di crescita culturale e turistica per l'intera regione.