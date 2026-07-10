Il Pescara Jazz, uno dei festival jazz più longevi d’Italia, si appresta a tornare dal 12 al 19 luglio con la sua 54ª edizione. La rassegna, diretta da Angelo Valori e organizzata dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, offrirà otto giorni di musica intensa, animati da protagonisti internazionali e nuove proposte. La programmazione si svolgerà tra l’Auditorium Flaiano e il Porto Turistico — Marina di Pescara, con concerti che inizieranno ogni sera alle 21.15, confermando il ruolo del festival come punto di riferimento nel panorama jazzistico nazionale e internazionale.

L’apertura della rassegna, domenica 12 luglio, sarà affidata a Paolo Fresu con il progetto “Kind of Lives”, un sentito tributo all’universo musicale di Miles Davis. L’esecuzione vedrà un ensemble che unisce strumenti acustici ed elettronici con doppia batteria, con Fresu affiancato da Dino Rubino, Bebo Ferra, Filippo Vignato, Marco Bardoscia, Federico Malaman, Stefano Bagnoli e Christian Meyer. Lunedì 13 luglio, spazio all’omaggio alla grande canzone d’autore italiana con “Blues for Pino”, un tributo a Pino Daniele ideato da Osvaldo Di Dio. Sul palco, i musicisti storici del cantautore napoletano si uniranno a ospiti d’eccezione come Robben Ford, Raiz e Mario Insenga.

Il programma dettagliato: da Kurt Elling a Hiromi

Martedì 14 luglio, l’Auditorium Flaiano ospiterà il celebre cantante statunitense Kurt Elling, vincitore del Grammy Award, che si esibirà con la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. Una serata dedicata al jazz vocale contemporaneo e alle sue affascinanti contaminazioni orchestrali. Mercoledì 15 luglio, la Big Band del Conservatorio di Pescara, sotto la direzione di Pierpaolo Pecoriello, proporrà un omaggio a Quincy Jones. Nella stessa serata, si esibirà anche la Sound Archives XXL, diretta da Maurizio Rolli. Sempre il 15 luglio, Alceste Ayroldi presenterà il libro “The Big Band Theory”.

Il festival proseguirà giovedì 16 luglio con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Giancarlo De Lorenzo, che insieme a Peppe Voltarelli renderà omaggio all’indimenticabile figura di Domenico Modugno con lo spettacolo “Resta cu’ me”.

Venerdì 17 luglio, il centro della scena sarà per Hiromi’s Sonicwonder, il nuovo progetto della pianista e compositrice giapponese Hiromi, accompagnata da Adam O’Farrill, Hadrien Feraud e Gene Coye. Sabato 18 luglio, Sergio Cammariere presenterà il suo quartetto con Giovanna Famulari e una formazione composta da Michele Santoleri, Luca Bulgarelli e Daniele Tittarelli; in scaletta, anche brani dall’album “La pioggia che non cade mai”, pubblicato il 28 novembre 2025.

Gran finale con Fabrizio Bosso e la tradizione del festival

Domenica 19 luglio, la rassegna si concluderà con l’esibizione di Fabrizio Bosso e la Casa del Jazz Orchestra nello spettacolo “Sketches of Spain”, in occasione del centenario della nascita di Miles Davis (1926–2026), sotto la direzione di Mario Corvini.

Questa scelta sottolinea il profondo legame del festival con le grandi figure che hanno plasmato la storia del jazz nel Novecento.

Nato nel 1969, il Pescara Jazz si distingue come il primo festival estivo italiano interamente dedicato al jazz e rappresenta oggi una delle manifestazioni musicali più longeve d’Europa. Fin dalle sue prime edizioni, ha ospitato artisti leggendari come Miles Davis, Chet Baker, Keith Jarrett e Dizzy Gillespie, mantenendo nel tempo la sua apertura alle nuove tendenze del jazz contemporaneo e alla canzone d’autore. L’organizzazione è curata sin dall’inizio dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, che propone una programmazione equilibrata tra grandi nomi internazionali, progetti innovativi e momenti di approfondimento.

I biglietti sono disponibili sul circuito CiaoTickets e presso il botteghino del teatro, aperto dalle 19:00 alle 22:00 nei giorni degli spettacoli. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 342.9549562.

Il Pescara Jazz si conferma così un laboratorio culturale permanente, capace di attrarre pubblico da tutta Italia grazie alla costante attenzione per la qualità e la diversità delle sue proposte musicali, consolidando il suo forte radicamento nel tessuto cittadino.