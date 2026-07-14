Il PhEST - festival internazionale di fotografia e arte torna a Monopoli (Bari) per la sua undicesima edizione, in programma dal 7 agosto al 1° novembre 2026. L'evento, di oltre tre mesi, propone mostre, eventi e nuovi progetti per incentivare le attività culturali e turistiche del territorio, trasformando la città in un laboratorio diffuso di arte e ispirazione. Il tema centrale è 'What if?': una domanda che invita a sospendere la certezza del reale, ad abitare lo spazio del possibile e a immaginare futuri divergenti. Il programma intreccia sapientemente fotografia, arte contemporanea, cinema, memoria e ricerca, coinvolgendo artisti di fama internazionale.

Artisti e mostre in evidenza

L'edizione 2026 del PhEST presenta artisti di grande calibro. Spiccano i rari scatti di Horst von Harbou, dal set di Metropolis, il visionario film di Fritz Lang del 1927, che evidenziano la potenza attuale di quelle immagini del futuro pensate quasi un secolo fa. Il festival rende inoltre omaggio al centenario dalla nascita di Vivian Maier, la celebre fotografa 'bambinaia' i cui lavori sono stati scoperti casualmente a un'asta a Chicago nel 2007, rivelando un talento straordinario. Saranno esposte anche le opere di Joan Fontcuberta, artista spagnolo che esplora la complessa relazione tra immagine, conoscenza e finzione, e di Juno Calypso, fotografa londinese nota per la sua estetica pop-pink.

Calypso ha realizzato scatti nella casa sotterranea costruita negli anni '70 a Las Vegas come rifugio nucleare, creando immagini dove bellezza e paura della fine si intrecciano. Completano il quadro Marek Kita, con le sue scioccanti immagini dei bambini soldato, e Harri Pälviranta, che rielabora fotografie di cronaca su episodi reali di violenza avvenuti nel corso del Novecento.

Premi, giuria e iniziative collaterali

Una giuria d'eccezione, composta da Laura Sackett (co-fondatrice e direttore creativo di LensCulture), Giuseppe Oliveiro (CEO & Founder di PHmuseum), Arianna Rinaldo (Curatrice di fotografia a PhEST) e Giovanni Troilo (Direttore artistico di PhEST), indicherà i sei progetti vincitori.

A questi saranno assegnati prestigiosi riconoscimenti: una mostra a PhEST 2026 per il miglior progetto internazionale e una per il miglior progetto pugliese; una mostra per il miglior cortometraggio internazionale (offerta da UniBa); una fotocamera mirrorless FUJIFILM X‑T5 con obiettivo 16‑80 mm (offerta da Fujifilm Italia); una pubblicazione su PHmuseum con copia omaggio del loro Annual; una pubblicazione su LensCulture; e una proiezione dei lavori nelle serate inaugurali del PhEST 2026. Tra le iniziative collaterali, il PhEST propone la Pop‑Up Open Call (29 aprile–13 maggio), letture portfolio gratuite, visite guidate dagli artisti, progetti speciali e residenze d'artista.

Residenze d'artista e progetti speciali

Per la sezione dedicata all'arte contemporanea, il PhEST presenta 'Pelo e contropelo', un progetto di Giuseppe De Mattia nato dalla sua residenza d'artista a Monopoli. Il titolo riprende il gesto del barbiere e un'espressione del gergo barese che allude, con ironia, all'abitudine di parlare di tutto e di tutti. De Mattia, con una postazione mobile da 'pettegolezzaro', raccoglie voci e aneddoti che diventano balloon fumettistici affissi sui muri delle case private, simulando un dialogo tra architetture e abitanti. La residenza d'artista 2026 è affidata a Sara Angelucci, artista italo-canadese attiva tra fotografia, video e audio, che ha lavorato nella Riserva Naturale di Torre Guaceto (22 aprile–4 maggio e 11–18 maggio).

L'esito di questa residenza sarà presentato in anteprima al PhEST 2026. Un ulteriore progetto speciale è dedicato a Frances Griffiths e al celebre caso delle fate di Cottingley, esplorando il confine tra fotografia, gioco e desiderio.

Organizzazione e struttura direttiva

Il PhEST – See Beyond the Sea è prodotto e promosso dall’associazione culturale PhEST, con il fondamentale sostegno di Regione Puglia, PugliaPromozione, Puglia Culture e del Comune di Monopoli. I principali partner sono l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (UniBa) e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. La squadra guida include Giovanni Troilo (direzione artistica), Cinzia Negherbon (direzione organizzativa), Arianna Rinaldo (curatela fotografica) e Roberto Lacarbonara (curatela arte contemporanea).

Per coinvolgere la comunità, il festival ha lanciato la “What if PhEST…?”, un sondaggio social aperto per immaginare il festival che si vorrebbe, pubblicato sui canali ufficiali (Instagram @_phest_; Facebook @PhESTSeeBeyondTheSea).