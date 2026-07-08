Il suggestivo sito archeologico di Su Nuraxi a Barumini, riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità UNESCO, ha ospitato un concerto di grande risonanza. L'evento è stato interamente dedicato ad Astor Piazzolla, il celebre compositore argentino noto per aver rivoluzionato il tango con il suo distintivo tango nuevo. Protagonisti della serata sono stati due eccezionali musicisti italiani: Cesare Chiacchiaretta al bandoneon e Giampaolo Bandini alla chitarra. Entrambi sono ampiamente riconosciuti per la loro maestria nell'interpretazione delle opere di Piazzolla, offrendo un'esecuzione di alto livello artistico e tecnico.

Un'esperienza unica tra storia e note contemporanee

Il concerto si è svolto in una cornice evocativa, all'interno del millenario complesso nuragico di Barumini. Questa location, monumento alla storia e cultura sarda, ha offerto al pubblico un'esperienza immersiva, dove le antiche pietre cariche di storia hanno dialogato con le vibranti sonorità della musica contemporanea. Il programma ha esplorato pagine iconiche di Piazzolla, includendo brani che hanno definito l'essenza del tango nuevo. Questa iniziativa si inserisce nella più ampia programmazione culturale volta a valorizzare il sito di Su Nuraxi, trasformandolo in un palcoscenico per eventi musicali e artistici, attirando un pubblico eterogeneo e appassionato.

Il virtuosismo di Chiacchiaretta e Bandini per Piazzolla

Cesare Chiacchiaretta e Giampaolo Bandini vantano una carriera concertistica di successo in Italia e all'estero. Il loro repertorio è vasto e versatile, spaziando dalla musica classica al tango. Durante l'esibizione a Su Nuraxi, i due artisti hanno esaltato con maestria le sonorità uniche del bandoneon e della chitarra, strumenti fondamentali per il linguaggio musicale di Piazzolla. La loro intesa e precisione hanno permesso al pubblico di apprezzare la ricchezza armonica e la profondità emotiva delle composizioni. L'evento ha richiamato un pubblico numeroso e attento, confermando l'interesse per iniziative che uniscono patrimonio storico, arte e musica di qualità in Sardegna. Il successo conferma l'importanza di eventi che celebrano l'incontro tra arte e storia in contesti di alto valore culturale.