Domenica 19 luglio, la centrale Piazza Dante a Napoli sarà il palcoscenico per l'atteso concerto del Piceno Pop Chorus. L'ensemble vocale, composto da oltre settanta elementi, si esibirà a partire dalle 21.15 nell'ambito della 'Festa dei popoli', evento organizzato da Medihospes. Attivo da quasi dieci anni, il coro è noto per il suo vasto e coinvolgente repertorio, che spazia dal pop al rock, includendo brani del cantautorato italiano e grandi successi internazionali.

Il repertorio e le peculiarità del Piceno Pop Chorus

Sotto la direzione della Maestra Giorgia Cordoni, il Piceno Pop Chorus si distingue per la varietà e l'impatto delle sue esibizioni, spesso caratterizzate da apprezzatissimi medley e mashup.

Tra le interpretazioni più note, spicca la versione a cappella di 'Quando' di Pino Daniele, divenuta virale sul web a gennaio scorso. La registrazione integrale di questa performance è stata realizzata il 5 agosto 2025 in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. L'ensemble è formato da coristi di età eterogenea (dai 20 ai 75 anni), suddivisi in cinque sezioni vocali: tre femminili (soprani, mezzi soprani e contralti) e due maschili (bassi e tenori). L'accompagnamento musicale è affidato al chitarrista Marco Piccioni e al talentuoso beat-boxer Misaele Saldari, che con la sua voce riproduce i suoni delle percussioni, dettando i tempi e arricchendo ogni brano.

Il "Charmy tour 2026": un omaggio e le prossime tappe

L'appuntamento napoletano rappresenta la nona tappa del "Charmy tour" 2026, una serie di concerti che il Piceno Pop Chorus ha dedicato alla memoria del tenore Claudio Ciarmela. Ciarmela fu una figura centrale e l'anima del coro, la cui recente scomparsa ha lasciato un vuoto significativo. La tournée ha già toccato diverse città italiane, tra cui la provincia di Matera, L'Aquila e Roma, e proseguirà con nuove date ad Amatrice, Termoli e Porto San Giorgio. Per l'occasione, il coro ha previsto anche flashmob nelle vie cittadine, già dal pomeriggio, offrendo ulteriori momenti di incontro con il pubblico.

La "Festa dei popoli" e l'impegno di Medihospes

Il concerto del Piceno Pop Chorus si inserisce nel contesto della "Festa dei popoli", iniziativa organizzata da Medihospes. Questa cooperativa sociale è impegnata nella promozione dell'inclusione sociale e nella gestione di servizi di accoglienza e integrazione per persone migranti e vulnerabili. Operando su tutto il territorio nazionale, Medihospes coordina progetti e iniziative volti a favorire la coesione tra diverse culture, attraverso eventi, attività formative e servizi di supporto, contribuendo attivamente a costruire una società più inclusiva.