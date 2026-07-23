Il Piemonte si afferma come protagonista assoluto alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, registrando un risultato senza precedenti: ben nove titoli sostenuti dal sistema audiovisivo regionale sono stati selezionati per l'edizione 2026. Questo numero, il più alto mai raggiunto dalla regione, sottolinea il ruolo centrale del Piemonte nel panorama cinematografico nazionale, come annunciato il 23 luglio 2026 a Torino.

Un record di nove opere tra selezione ufficiale e sezioni autonome

La Selezione ufficiale della Mostra vedrà la partecipazione di cinque opere piemontesi.

Tra queste, due sono in concorso per il prestigioso Leone d'Oro: ‘Ritorno a Buenos Aires’ di Marco Bechis e ‘Succederà questa notte’ di Nanni Moretti. La sezione Orizzonti si aprirà con ‘La ragazza con la Leica’ di Alina Marazzi, e ospiterà anche ‘I figli della scimmia’, opera prima di Tommaso Landucci, in concorso. Il cortometraggio ‘Il senso della terra’ di Alessandro Ingaria e Simone Massi sarà presentato fuori concorso sempre in Orizzonti.

A consolidare la presenza piemontese, si aggiungono tre progetti selezionati per la Settimana Internazionale della Critica. Tra questi, ‘Il grande Giaffa’ di Marco Santi, interamente girato a Cuneo e provincia, sarà il film d’apertura. ‘Rider’, scritto e diretto da Roan Johnson e Davide Pavanello, chiuderà la sezione.

Infine, il cortometraggio ‘Gusci’ di Elisa Chiari e Francesca Trovato, prodotto dalla torinese Base Zero, parteciperà alla vetrina competitiva SIC@SIC. Un documentario in programma alle Notti Veneziane delle Giornate degli Autori completa l'eccezionale partecipazione.

Il successo del sistema audiovisivo regionale: investimenti e talenti

Questo risultato storico è stato accolto con grande soddisfazione dalla Regione Piemonte, che ne sottolinea l'efficacia della strategia di sostegno al comparto audiovisivo. Tale strategia si avvale del Piemonte Film Tv Fund e dell'attività della Film Commission Torino Piemonte. Il presidente Alberto Cirio e gli assessori Marina Chiarelli e Andrea Tronzano hanno evidenziato che la presenza record a Venezia rappresenta “la conferma che il sistema audiovisivo piemontese è oggi tra i più autorevoli e competitivi”.

Hanno inoltre rimarcato le significative ricadute economiche delle produzioni sul territorio, in termini di occupazione, investimenti e turismo.

Anche Film Commission Torino Piemonte ha espresso il proprio entusiasmo. La presidente Beatrice Borgia e il direttore Paolo Manera hanno definito questo traguardo “un record storico per il cinema piemontese”, raggiunto in concomitanza con il venticinquesimo anniversario della Fondazione. “I nove titoli presenti alla Mostra dimostrano la maturità del sistema produttivo regionale, capace di attrarre grandi autori e, al tempo stesso, di far crescere nuovi talenti”, hanno spiegato. Hanno infine sottolineato come questo successo sia frutto della stretta collaborazione tra istituzioni, enti e imprese della filiera audiovisiva, e come la presenza in tutte le principali sezioni della Settimana Internazionale della Critica sia la prova della capacità del territorio di sostenere il cinema indipendente e di garantire visibilità internazionale al Piemonte.