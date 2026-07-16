Lo scrittore e presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ha ufficialmente annunciato che il suo programma radiofonico, ‘Lupus in fabula’, non sarà riconfermato per la prossima stagione di RaiRadio1. La notizia, che smentisce le indiscrezioni circolate in precedenza sulla stampa riguardo a una possibile permanenza della trasmissione nel nuovo palinsesto, è stata comunicata all’autore direttamente dal direttore circa un mese fa.

Il destino di ‘Lupus in fabula’ e le comunicazioni ufficiali

Il programma ‘Lupus in fabula’, noto per la sua fascia mattutina, andava in onda dal lunedì al venerdì per una durata di dieci minuti, precisamente dalle 6.50 alle 7.00.

Al momento dell'annuncio, la trasmissione era in onda con delle repliche. Buttafuoco ha specificato che la decisione di interrompere il programma è stata presa dalla direzione di RaiRadio1 e a lui comunicata personalmente. Attualmente, il format, che veniva realizzato da Palazzo Labia a Venezia, non figura tra le proposte già inserite nella bozza del nuovo palinsesto, sulla quale sta lavorando la direzione del Giornale Radio Rai.

Tra indiscrezioni giornalistiche e possibili scenari futuri

Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni giornalistiche, la trasmissione di Buttafuoco non è presente nella programmazione provvisoria prevista per la prossima stagione. Sebbene i palinsesti radiofonici non siano ancora definitivi e possano subire modifiche prima della loro presentazione ufficiale, lo stato attuale vede ‘Lupus in fabula’ escluso.

Circolano ipotesi che collegano questa scelta a recenti decisioni assunte da Pietrangelo Buttafuoco nel suo ruolo di presidente della Biennale di Venezia. Tuttavia, non esistono conferme ufficiali che stabiliscano un nesso tra la vicenda radiofonica e altri eventi istituzionali. Tra gli scenari ventilati, si considera anche un possibile trasferimento dell’autore verso un’altra trasmissione radiofonica, ma finora non sono stati forniti dettagli concreti in merito a questa eventualità.

Pietrangelo Buttafuoco: profilo dello scrittore e giornalista

Pietrangelo Buttafuoco è una figura di spicco nel panorama culturale italiano, noto come scrittore e giornalista. Attualmente ricopre la prestigiosa carica di presidente della Biennale di Venezia.

Nel corso della sua carriera professionale, ha collaborato con numerose testate giornalistiche e ha condotto svariati programmi sia radiofonici che televisivi, distinguendosi per il suo stile eclettico e la sua capacità di affrontare con profondità temi culturali e di stretta attualità.