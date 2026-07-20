A Pieve di Cadore ha aperto la mostra “Tiziano e il Paesaggio”. L’esposizione, allestita presso il Palazzo della Magnifica Comunità nella città natale del Maestro, celebra i 450 anni dalla morte di Tiziano, rimanendo visitabile fino al 18 ottobre 2026. È il secondo appuntamento di un progetto espositivo avviato con le Olimpiadi Invernali. Promosso da Magnifica Comunità di Cadore e Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore (con Comune di Pieve di Cadore), il progetto è curato da Bernard Aikema e Thomas Dalla Costa, con supporto del Comitato scientifico e organizzazione di Villaggio Globale International.

L’iniziativa è centrale per le celebrazioni “Titianus Cadorinus 1576‑2026”.

Il Paesaggio nell'arte: opere e influenze

La mostra esplora il ruolo innovativo di Tiziano nel paesaggio nell’arte veneta ed europea. Il percorso indaga origini e impatto dell’interesse per l’ambiente naturale sugli artisti successivi. In esposizione tre dipinti: “Il Battesimo di Cristo” (1511‑1512) dai Musei Capitolini, “Orfeo ed Euridice” (circa 1515) dall’Accademia Carrara e “San Giovanni Battista” (1540‑1542) dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Completano l’allestimento oltre trenta tra disegni e xilografie d’epoca e altri artisti che hanno contribuito alla nuova sensibilità paesaggistica o si sono a lui ispirati, tra cui Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Rembrandt, Watteau e Marco Ricci.

Gli enti organizzatori e la sede

La Magnifica Comunità di Cadore, promotrice, è un’antica istituzione che tutela il patrimonio culturale e storico locale. Il Palazzo della Magnifica Comunità, sede espositiva, è un edificio storico e riferimento culturale a Pieve di Cadore. La Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, co-organizzatrice, promuove ricerca e divulgazione sull’opera di Tiziano e il contesto cadorino.