Dal 16 al 19 luglio 2026, Pignola si appresta a vivere la trentesima edizione del “Pignola in Blues”, un festival che si è affermato come punto di riferimento per il genere nel Sud Italia. Organizzato dall'associazione Cross Roads, con il sostegno di Regione Basilicata, APT Basilicata e Comune di Pignola, l'evento promette un'esperienza musicale ricca e coinvolgente. L'apertura sarà dedicata a un sentito omaggio a Pino Daniele: giovedì 16 luglio, in piazza Vittorio Emanuele alle ore 20:30, sarà proiettato il docufilm “Il Tempo Resterà”, alla presenza del regista Giorgio Verdelli, un momento di ricordo per l'indimenticato artista.

Il programma musicale e gli ospiti

Il cuore della rassegna è rappresentato da un ricco calendario di concerti. La serata inaugurale vedrà sul palco Marco Bartoccioni e Kevin “Sonny” Gullage & The Blues Groovers. Il programma proseguirà sabato con le esibizioni di Ciumbia Electric Gumbo & Enrico Crivellaro e della Nikky Hill Band. La giornata conclusiva di domenica proporrà i concerti di Gloria And The Doctors e Desoto Tiger's Testimony – Jason Ricci, chiudendo in grande stile la trentesima edizione del festival.

Il valore del festival e il supporto istituzionale

Il “Pignola in Blues” non è solo musica, ma anche un importante veicolo di promozione culturale e turistica per la Basilicata. I dettagli dell'edizione 2026 sono stati presentati alla presenza di Margherita Sarli, direttore dell’APT Basilicata; Antonio De Luca, sindaco di Pignola; i direttori artistici Domenico Di Lascio e Pasquale Aquino; e Nicola B.

Gerardi della Cross Roads. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha inviato un messaggio, sottolineando come “manifestazioni come questa raccontano una Basilicata viva, capace di accogliere, di fare rete e di proporsi come destinazione di esperienze autentiche”. La APT Basilicata, che sostiene attivamente iniziative culturali e turistiche come questa, promuove la valorizzazione delle risorse regionali e la crescita dell'offerta turistica. Margherita Sarli ha aggiunto che “Il Pignola in Blues nel tempo ha saputo costruire credibilità e diventare appuntamento imperdibile dell’estate lucana”. Il sindaco di Pignola, Antonio De Luca, ha affermato: “Ci sono eventi che, anno dopo anno, diventano parte dell’identità di una comunità: Pignola in Blues è uno di questi”.

L'orgoglio per il traguardo raggiunto è stato espresso dal presidente dell’Associazione Cross Roads, Michele Rosa: “Il 30esimo anniversario per noi è un appuntamento straordinario che ci riempie di orgoglio e ci gratifica. Partendo dalla passione per il blues di un gruppo di amici, abbiamo con impegno ed un pizzico di sana follia, creduto e fatto crescere questo festival”.