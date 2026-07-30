In occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, la città di Fano si prepara a un evento cinematografico di grande rilievo. Il primo agosto, infatti, sarà proiettata la versione restaurata di «Pinocchio» (1911) di Giulio Antamoro, riconosciuto come il primo adattamento cinematografico del celebre romanzo. Questo appuntamento, ospitato nella suggestiva Darsena Borghese, rappresenta il momento conclusivo di ‘Cinefortunae – Capolavori restaurati by the Sea’, una delle manifestazioni più attese e seguite dell’estate fanese.

La proiezione di questo storico film muto, meticolosamente restaurato dalla Cineteca di Milano, sarà accompagnata da una straordinaria sonorizzazione dal vivo.

Il gruppo Obelisco Nero, un talentuoso ensemble composto da tredici elementi, ha realizzato una colonna sonora originale pensata appositamente per l'occasione. La loro performance mira a creare un dialogo unico tra il prezioso patrimonio cinematografico e la ricerca musicale contemporanea, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva. La serata si arricchirà inoltre con la proiezione del cortometraggio ‘Pinocchio reborn’ di Matteo Cirillo.

Il Festival CineFortunae: un'estate di grande cinema a Fano

CineFortunae, giunto alla sua settima edizione, si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande schermo. Il festival, che si svolge dall’8 luglio all’11 agosto, trasforma l’intera città di Fano in una vasta arena cinematografica diffusa.

Organizzato dall’Associazione La Locura con il fondamentale contributo del Comune di Fano e la partnership culturale della Cineteca di Bologna, il programma propone un ricco calendario di film restaurati, incontri con autori e critici, reading tematici, sonorizzazioni dal vivo e appuntamenti dedicati ai più giovani. Le proiezioni e gli eventi animeranno piazze, spiagge, cortili, librerie e altri luoghi simbolo del territorio.

L’edizione 2026 rende un sentito omaggio a due autentiche leggende del cinema mondiale: Marilyn Monroe, nel centenario della sua nascita, e Luchino Visconti, a cinquant’anni dalla sua scomparsa. Entrambe le figure saranno celebrate attraverso un programma denso di proiezioni restaurate, approfondimenti e iniziative speciali.

Il cuore pulsante del festival sarà in Piazza XX Settembre, dal 28 al 31 luglio, dove si alterneranno grandi classici del cinema, incontri con il pubblico e la cerimonia di consegna del Premio CineFortunae 2026 a Luca Marinelli, uno degli attori italiani più apprezzati anche a livello internazionale. Tra le novità di quest’anno, debutta CineTechA, un’iniziativa che porta il cinema anche negli spazi aziendali, e prende il via Situazione Critica, un progetto innovativo dedicato alla critica cinematografica digitale. Non mancherà inoltre il Cinemino, la rassegna pensata per i bambini e le famiglie, con una selezione di grandi classici dell’animazione.

Fano: valorizzazione culturale e attrattività turistica attraverso il cinema

Il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore al Turismo Alberto Santorelli hanno unanimemente evidenziato il profondo valore culturale e turistico della manifestazione. Hanno sottolineato come CineFortunae rappresenti un appuntamento strategico, capace di valorizzare la città di Fano attraverso l’arte cinematografica. Il festival rende la cultura e lo spettacolo accessibili nei luoghi più suggestivi e rappresentativi del territorio, contribuendo in modo significativo a rafforzarne l’attrattività durante la stagione estiva e a promuovere un’immagine dinamica e culturalmente vivace della città.