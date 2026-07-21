È scomparso a Roma, all'età di 86 anni, Pippo Di Marca, figura di riferimento dell’avanguardia teatrale italiana. Attore, regista e drammaturgo, Di Marca è morto il 21 luglio 2026, precipitando da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Tra le prime ipotesi, una caduta accidentale o un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Trastevere. Successivamente, è stato rinvenuto un biglietto indirizzato alla famiglia, contenente le parole: «Non ne posso più... il mio corpo è come un cadavere...

lo spettacolo è finito...».

Di Marca è stato il fondatore e direttore del Meta‑Teatro, creato nel 1971, e ha caratterizzato quasi sessant’anni di carriera con una settantina di spettacoli, performance e azioni sceniche realizzate in Italia e all’estero. La sua ultima performance, come autore e protagonista, è stata la ripresa dello spettacolo «Essere o non essere, in memoriam di Carmelo Bene», un omaggio all’amico e compagno d’avventure nella rivoluzione teatrale degli anni Sessanta.

La carriera e il contributo all'avanguardia

Nato a Catania il 12 ottobre 1939, Pippo Di Marca debuttò nel 1969 al Teatro La Fede di Roma, portando in scena «L’imperatore della Cina» e «A come Alice», in collaborazione con Giancarlo Nanni.

Nel corso della sua attività, ha collaborato con altri protagonisti dell’avanguardia, tra cui Carmelo Bene, Leo de Berardinis, Carlo Quartucci, Mario Ricci, Claudio Remondi, Riccardo Caporossi e la compagnia La Gaia Scienza. In una video intervista rilasciata alcuni anni fa, Di Marca aveva espresso una riflessione critica: «Una storia che ancora va avanti e che dovrebbe essere un vanto per la cultura e per la storia del teatro italiano» ma che invece «per la damnatio memoriae che c'è in questo Paese piano piano si sta tendendo a dimenticare».

La sua ricerca teatrale fu profondamente ispirata da artisti come Julian Beck del Living Theatre, sviluppando un’idea di creatività alternativa in molteplici forme.

Il Meta‑Teatro, da lui fondato, fu da lui stesso definito «un luogo aperto, visionario e totale», traendo ispirazione da maestri ideali come Duchamp e Lautréamont. Di Marca ha esplorato e reinventato testi di autori classici e contemporanei, tra cui Shakespeare, Pirandello, Kafka, Beckett, Genet, Gadda, Sanguineti, Ibsen, Bernhard, Bufalino, Joyce, Handke, Cortázar, Cechov, Strindberg e Manganelli. Ha anche portato in scena propri testi, come «Lo specchio e l’anima» e «Passeggero Bolano», dimostrando la capacità di unire sul palco musica, arte visiva, cinema e poesia.

L'eredità artistica di Di Marca

Il Meta‑Teatro, fondato da Di Marca, rappresentò un punto focale per la sperimentazione e la ricerca teatrale in Italia.

La sua compagnia promosse un approccio innovativo alla scena, integrando diverse forme artistiche e favorendo la collaborazione tra artisti di varia provenienza. L'artista ha lasciato un’importante testimonianza della sua arte anche come studioso, romanziere e saggista. La sua versatilità si estese anche al cinema, dove interpretò il ruolo di Giulio Andreotti nel film «Il traditore» di Marco Bellocchio (2019).

Riflettendo sul rapporto con il pubblico, Di Marca aveva affermato: «Lo spettatore per me è colui il quale entra in sintonia con i miei spettacoli che sono un po' particolari, non sempre facili da amare». E aggiungeva, sottolineando la sua visione: «Il pubblico è il referente che ha la funzione di vivificare quello che facciamo e credo che questo abbia un valore per i più sensibili di noi. Per cui io, per esempio, non conto mai il numero degli spettatori, conto la loro qualità».