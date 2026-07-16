Domenica 19 luglio 2026, alle ore 20, il suggestivo chiostro del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, situato in piazza Santa Maria La Nova 44 a Napoli, si trasformerà in un vibrante palcoscenico per una serata interamente dedicata alla ricchezza della musica, della storia e della cultura partenopea. Questo attesissimo evento segna il ritorno dal vivo di Pisapia & Gruppo Smeraldo, un ensemble che promette di condurre il pubblico in un affascinante viaggio attraverso le più celebri e amate melodie della canzone classica napoletana. Il repertorio spazierà dai capolavori dell’Ottocento a quelli del Novecento, brani che sono universalmente riconosciuti come veri e propri pilastri del patrimonio musicale mondiale, capaci di emozionare e incantare generazioni.

Un viaggio musicale tra storia e tradizione

La serata vedrà protagonisti i talentuosi musicisti professionisti del Gruppo Smeraldo, che si esibiranno nella loro formazione completa, sotto la guida della potente e raffinata voce di Gennaro Pisapia. L'ensemble è composto da artisti di grande calibro: Giuseppe Carannante al clarinetto, Michele Cordova alla chitarra, Alessandro Pignalosa al mandolino, Francopaolo Perreca al sax soprano e alle percussioni, e Mario Carannante al violoncello e al basso. Questa combinazione di strumenti a corda e a fiato crea un'armonia unica, capace di esaltare la profondità e la passione delle composizioni napoletane. Il programma della serata è stato pensato per offrire non solo interpretazioni musicali di altissimo livello, ma anche momenti di approfondimento che arricchiranno l'esperienza degli spettatori, rendendola coinvolgente sia per gli appassionati di lunga data sia per i semplici curiosi desiderosi di scoprire la magia della musica partenopea.

Incontro di culture: musica napoletana e danza andalusa

Un elemento di grande originalità e fascino impreziosirà ulteriormente l'evento: la partecipazione straordinaria di Elckjaer Franco Bono. L'artista proporrà una performance unica, in cui la vibrante tradizione della canzone napoletana si fonderà con l'intensità e la passione della danza andalusa. Questo momento di contaminazione artistica promette di creare un dialogo affascinante e inaspettato tra culture e linguaggi espressivi differenti, offrendo al pubblico un'esperienza sensoriale indimenticabile. Il concerto del 19 luglio si inserisce in un più ampio e prestigioso ciclo di appuntamenti musicali che proseguirà nei mesi successivi. Per chi desidera continuare a immergersi nelle sonorità della tradizione partenopea, i prossimi eventi con Pisapia & Gruppo Smeraldo sono già fissati per il 29 agosto e il 27 settembre 2026.

Tutti gli appuntamenti si terranno nella medesima, suggestiva cornice storica e architettonica del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, confermando un progetto dedicato alla valorizzazione del ricco patrimonio musicale di Napoli in uno scenario di inestimabile valore culturale.