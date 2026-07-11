Il celebre rapper americano-cubano Pitbull ha recentemente iscritto il suo nome nel Guinness dei primati, non per un successo musicale, ma grazie a un'iniziativa unica e coinvolgente ideata dai suoi fan. Durante il suo concerto al festival BST Hyde Park di Londra, un'impressionante folla di 22.141 spettatori ha indossato una calotta da calvo finta, stabilendo così il nuovo record mondiale per il più grande raduno di persone con una testa rasata simulata. L'evento, che ha visto Pitbull come protagonista indiscusso della serata, ha ampiamente superato il requisito minimo di 2.000 partecipanti necessario per l'omologazione ufficiale del primato.

L'iconico look di 'Mr. Worldwide' ispira un fenomeno globale

La singolare tradizione di indossare le 'bald caps', ovvero parrucche in lattice che riproducono fedelmente una testa completamente rasata, affonda le radici nell'ammirazione dei fan per l'inconfondibile stile di Pitbull. L'artista, noto anche come 'Mr. Worldwide', è celebre per il suo look distintivo: occhiali da aviatore, pizzetto, baffi e, soprattutto, la sua iconica testa calva. Negli ultimi anni, questa tendenza si è trasformata in un vero e proprio fenomeno virale, con numerosi sostenitori che si presentavano ai suoi concerti emulando il suo aspetto, diffondendo il gesto anche sui social network. L'idea di trasformare questa passione in un record ufficiale è stata proposta dal conduttore radiofonico della BBC Greg James, che ha saputo coinvolgere sia il cantante sia gli organizzatori del festival in questa ambiziosa sfida.

Un record senza precedenti e una partecipazione entusiasta

Il giudice del Guinness World Records, Will Munford, ha confermato che si trattava di un primato completamente nuovo, mai tentato in precedenza. La meticolosa operazione di conteggio dei partecipanti è stata condotta con l'ausilio di droni e un team di volontari, mentre gli esperti del Guinness hanno verificato con attenzione che tutte le calotte fossero indossate correttamente e che nessun capello naturale fosse visibile. Nonostante le condizioni climatiche, migliaia di persone hanno aderito con straordinario entusiasmo all'iniziativa, contribuendo al successo dell'evento. Visibilmente emozionato, Pitbull ha espresso la sua profonda gratitudine al pubblico, definendo il momento come "la storia che si scrive davanti ai nostri occhi".

L'artista ha inoltre ribadito il suo desiderio di "rappresentare tutti i calvi del mondo". Per i fan presenti, la serata ha rappresentato molto più di un semplice concerto: è stata un'opportunità unica per entrare nella storia della musica e del Guinness dei primati, tutti insieme sotto il simbolo di una gigantesca "testa calva".