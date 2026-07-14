L'edizione 2026 di Più Libri Più Liberi, la principale fiera nazionale della piccola e media editoria, accoglierà circa 300 espositori. Tra le realtà selezionate, figurano Eclettica, Settecolori e Liberilibri, pronte a presentare novità e cataloghi a lettori e operatori.

La manifestazione romana, giunta a un'edizione molto attesa, si conferma un appuntamento cruciale per la promozione della bibliodiversità. Offre agli attori dell'editoria indipendente l'opportunità di dialogare direttamente con lettori, autori, agenti letterari e istituzioni.

Un appuntamento centrale per l'editoria indipendente

Più Libri Più Liberi continua a rispondere alla crescente domanda di spazi espositivi delle sigle più dinamiche. L'ammissione di circa 300 espositori per l'edizione 2026 si allinea agli standard recenti, confermando l'attrattività per professionisti e pubblico.

La partecipazione di Eclettica, Settecolori e Liberilibri evidenzia la varietà delle proposte: da pubblicazioni illustrate a saggistica e narrativa per ogni età. Il programma include incontri, presentazioni, tavole rotonde e dibattiti sul futuro dell'editoria indipendente.

Storia e impatto della fiera

Fondata a Roma nel 2002, Più Libri Più Liberi mira a promuovere la pluralità editoriale e a connettere direttamente piccoli e medi editori con i lettori.

L'evento si svolge alla Nuvola, il centro congressi di Massimiliano Fuksas nel quartiere EUR, simbolo culturale della Capitale.

Nel corso delle edizioni, la fiera ha registrato una partecipazione nazionale crescente e un'affluenza di visitatori che ha spesso superato le 100.000 presenze. Il ricco programma culturale, con incontri, laboratori e dibattiti, la rende un momento chiave nel calendario romano.

L'ammissione di circa 300 espositori per l'edizione 2026 riafferma il ruolo della piccola e media editoria nella promozione della lettura e del pluralismo delle idee. La presenza di editori come Eclettica, Settecolori e Liberilibri testimonia l'impegno per una proposta editoriale ampia e diversificata.