Si è conclusa la campagna commerciale per Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria che si terrà alla Nuvola di Roma dal 4 all’8 dicembre 2026. Le richieste di partecipazione da parte degli editori hanno superato quota 300, un numero in linea con quello dell’edizione precedente. Tra le domande pervenute, sette sono risultate incomplete, in quanto prive della dichiarazione di adesione ai principi costituzionali e ai valori dell’antifascismo, un requisito stabilito dal regolamento della manifestazione. Nonostante ciò, l’organizzazione ha annunciato che anche queste richieste verranno prese in considerazione.

La decisione è motivata dal fatto che si tratta dell’esplicitazione di principi generali già richiamati nel regolamento, e la Fiera ha scelto di valutarle comunque.

Nei prossimi giorni, una commissione dedicata esaminerà le richieste pervenute per selezionare gli espositori, tenendo conto dello spazio disponibile. Il criterio fondamentale di selezione sarà la coerenza del progetto editoriale e imprenditoriale di ciascuna casa editrice con le finalità storiche dell’evento. Più libri più liberi è nata con l’obiettivo di sostenere e promuovere la crescita della piccola e media editoria italiana, e questo principio guida la definizione degli stand e tutte le innovazioni introdotte per l’edizione 2026.

Rinnovamento e selettività: le nuove regole di ammissione

L’edizione 2026 di Più libri più liberi introduce significative novità sia nelle regole di ammissione sia nell’organizzazione interna. Mantenendo la consolidata location e le date, la manifestazione punta a processi più selettivi per garantire una maggiore valorizzazione delle proposte culturali e delle case editrici partecipanti. È prevista una riduzione del numero degli stand, con una conseguente maggiore selettività nelle ammissioni. La Fiera si farà carico di una valutazione più approfondita sulla qualità dei progetti editoriali, una misura che risponde anche alle discussioni emerse nelle edizioni passate riguardo alla presenza di editori che avevano suscitato polemiche pubbliche.

La governance della Fiera è stata rinnovata con l’istituzione di un Comitato di Indirizzo. Questo organismo include figure di spicco del settore: il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta, la presidente di Più libri più liberi Annamaria Malato, il presidente dei Piccoli editori di AIE Lorenzo Armando, il coordinatore dei curatori Paolo Di Paolo, e un gruppo di editori italiani composto da Isabella Ferretti, Carlo Gallucci, Renata Gorgani, Agnese Manni e Santiago Maradei. Il Comitato ha il compito di offrire un sostegno concreto alle case editrici e di contribuire attivamente alla definizione delle linee strategiche della Fiera, rafforzando il legame tra l'organizzazione e i suoi diretti fruitori.

Una curatela collegiale e un programma orientato al dialogo

Per la sua venticinquesima edizione, Più libri più liberi adotta una curatela collegiale, coordinata dallo scrittore Paolo Di Paolo. La squadra curatoriale è arricchita da figure di rilievo: Giorgio Zanchini si occuperà dei temi di attualità sociale, politica ed economica; Licia Troisi curerà le sezioni dedicate ai temi scientifici e al genere young adult; Nadeesha Uyangoda seguirà i nuovi linguaggi e le trasformazioni sociali. Come ha precisato Paolo Di Paolo, “non si tratterà di singole sezioni: curatrici e curatori firmeranno insieme il programma”, sottolineando un approccio integrato e collaborativo. L’obiettivo è rinnovare l’offerta culturale e i formati degli incontri, trasformando i libri in un “punto d’arrivo e non di partenza” per i visitatori.

Il titolo scelto per quest’anno, “Se guardi meglio cosa vedi?”, intende valorizzare lo spirito di apertura e il dialogo che caratterizzano la Fiera. La presidente Annamaria Malato ha ribadito questa visione, dichiarando: “Vogliamo fare una Fiera ancora più bella, ancora più attenta alle esigenze degli editori, ancor più partecipata e vissuta dai visitatori come un luogo di appartenenza e di scoperta, in cui riconoscersi e incontrare nuovi autori e nuovi libri”. L’ambizione della manifestazione è quella di confermarsi come una grande festa pluralista del libro, un punto di incontro essenziale per il pubblico e un’occasione fondamentale per dare visibilità a chi, nella piccola e media editoria, spesso trova meno spazio nelle grandi vetrine, pur rappresentando un pilastro insostituibile della cultura editoriale italiana.