La musica italiana ha scritto una pagina storica nella capitale europea della musica classica. L'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, composta da 75 giovani musicisti di origine calabrese, ha conquistato il prestigioso Platinum Award durante la dodicesima edizione del World Orchestra Festival di Vienna. Questo riconoscimento senza precedenti, mai assegnato nelle undici edizioni precedenti, testimonia l'eccellenza dell'ensemble italiano. L'orchestra ha rappresentato l'Italia in un parterre internazionale di altissimo livello, distinguendosi tra undici formazioni da Francia, Canada, Israele, Cina, Estonia, Corea del Sud, Spagna, Germania, Austria e Italia, trionfando nel concorso.

Un successo storico nelle sale viennesi

I giovani talenti italiani si sono esibiti nei luoghi più sacri della tradizione musicale viennese: dall’Hofburg alla leggendaria Sofiensäle, fino alla Sala d’Oro del Musikverein, sede della cerimonia di premiazione. Qui, l'orchestra ha ricevuto il Platinum Award, massimo riconoscimento, a testimonianza di una superiorità tecnica giudicata fuori dal comune dalla giuria internazionale. Questo successo conferma la crescita e la solidità del gruppo, sostenuto da anni dal CIDIM (Comitato Italiano Nazionale Musica) e dal suo presidente, Francescantonio Pollice, che ha rivolto i suoi "complimenti più affettuosi" al Maestro Managò.

Riconoscimenti per il Maestro Maurizio Managò

Il fondatore e direttore dell’orchestra, il Maestro Maurizio Managò, ha ricevuto due riconoscimenti: è stato indicato dalla giuria come Migliore Direttore del Festival (titolo condiviso con un collega spagnolo) e ha ottenuto l’invito ufficiale a far parte del Comitato Artistico del Festival per i prossimi cinque anni. Il trionfo dell'orchestra ha suscitato profonda commozione anche a Ravenna, nella famiglia del Maestro Riccardo Muti. Cristina Muti ha espresso il suo entusiasmo con parole evocative: «Ci commuoviamo qui in casa Muti! Bravissimi! Che splendore, che esperienza! Ve la meritate tutta. E tu, Maurizio, con la tua immensa volontà, pazienza e amore!

Chi vi ferma più! Siete una realtà ormai storica. Vi abbracciamo tutti uno per uno! Ad maiora!».

L'impegno del Maestro Managò

Il Maestro Maurizio Managò, fondatore e direttore dell'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, si dedica da anni alla formazione di giovani musicisti. Il suo impegno ha promosso la cultura musicale in Calabria, portando l'ensemble su palcoscenici nazionali e internazionali. Grazie alla sua visione, l'orchestra è ora una certezza di eccellenza nel panorama musicale giovanile mondiale.