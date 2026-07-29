La quindicesima edizione di Play with Food – La scena del cibo, il festival teatrale italiano interamente dedicato al rapporto tra cibo, convivialità e arti performative, torna a Torino. L'evento si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, inaugurando alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani con Food, performance dell'artista austriaco Michael Zandl. Il festival proporrà oltre trenta appuntamenti in nove giorni, animando diversi spazi della città e rafforzando la sua dimensione internazionale con artisti e compagnie da Austria, Libano, Giappone e Italia.

Il cartellone artistico spazia tra teatro, circo contemporaneo, danza e poesia performativa, con il cibo quale filo conduttore di racconti, relazioni ed esperienze condivise. Tra gli spettacoli in programma figurano Freekeh di Hiba Najem, Pasta madre di Stivalaccio Teatro e Veglia della compagnia ravennate Meno Venti. Torneranno le apprezzate underground dinner, cene teatrali in location segrete, che quest'anno proporranno La tournée dei soggiorni di Filippo Dottor Panìco. Gli spettacoli saranno accompagnati da momenti conviviali realizzati con i Maestri del Gusto Torino e Provincia. Nova Coop, main sponsor del festival, ospiterà a Fiorfood Slam with Food di Atti Impuri. L'edizione 2026 è sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazioni, Camera di commercio di Torino e altri partner.

Origini e Sviluppo del Festival

Play with Food – La scena del cibo è stato ideato nel 2010 da Davide Barbato per i Cuochivolanti, sviluppato con Chiara Cardea e organizzato dall'Associazione Cuochilab. È riconosciuto come il primo festival nazionale interamente dedicato al binomio cibo e arti performative. Dopo tredici edizioni, dal 2025 la direzione artistica è affidata a Elisa Bottero e Daniele Pennati, affiancando Barbato. Dal 2013 il festival ha introdotto le Underground Dinner, cene-performance in spazi privati, e dal 2017 ha esteso la sua attività con una programmazione stagionale diffusa in città. È apprezzato per il suo approccio multidisciplinare e per aver dato spazio a artisti che esplorano il tema del cibo.

L'Associazione Cuochilab e i Sostegni

L'Associazione Cuochilab, fondata nel 2007 da un collettivo di artisti, professionisti dello spettacolo e ristoratori, promuove progetti culturali innovativi che utilizzano il cibo come mezzo di creazione artistica. Oltre al festival, Cuochilab ha prodotto diversi spettacoli. Il festival Play with Food è l'evento di punta dell'associazione, che annualmente bandisce progetti performativi su cibo, convivialità, memoria e identità. Le collaborazioni includono importanti istituzioni culturali torinesi e il Mantova Food&Science Festival. Il sostegno proviene da enti pubblici e privati, tra cui Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazioni, Camera di commercio di Torino, oltre a partner privati e crowdfunding.