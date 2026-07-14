A Poggio di Otricoli, nella suggestiva provincia di Terni, tornano le attesissime Giornate Medioevali. Questa affascinante manifestazione storica, che ogni anno ravviva il cuore dell'Umbria, trasforma le vie del paese in un vibrante palcoscenico a cielo aperto. Il centro storico si anima con un'immersione completa nel passato, dove figuranti in costume d'epoca, abili artigiani e talentuosi artisti ricreano con fedeltà scene di vita quotidiana e momenti salienti dell'era medievale. L'evento promette un viaggio indimenticabile attraverso il tempo, arricchito da rievocazioni storiche, vivaci mercatini tematici e spettacoli coinvolgenti, capaci di catturare l'attenzione di grandi e piccini.

Un programma ricco tra storia e tradizione

Il cuore pulsante delle Giornate Medioevali di Poggio di Otricoli è un programma estremamente vario e coinvolgente, pensato per offrire un'esperienza autentica e memorabile. I visitatori avranno l'opportunità di assistere a spettacolari cortei storici, ammirare le affascinanti dimostrazioni di falconeria e gli emozionanti tornei cavallereschi, dove l'abilità dei cavalieri si sfida in duelli mozzafiato. Non mancherà la riscoperta degli antichi mestieri, con artigiani che mostrano tecniche di lavorazione ormai quasi dimenticate. Il borgo si trasforma in un vivace emporio, con numerosi banchi artigianali, accoglienti taverne e botteghe che offrono prodotti tipici e prelibati piatti della rinomata tradizione umbra.

La manifestazione è resa possibile grazie all'instancabile impegno di numerosi volontari e delle associazioni locali, che con dedizione si adoperano per ricreare l'atmosfera suggestiva dell'epoca. Per i più giovani, sono stati ideati laboratori didattici interattivi, e per tutti gli interessati, sono disponibili visite guidate che permettono di esplorare le intrinseche bellezze storiche e architettoniche del paese.

Poggio di Otricoli: un gioiello storico nel cuore dell'Umbria

Poggio di Otricoli, incantevole frazione del comune di Otricoli, si erge maestoso nel cuore verde dell'Umbria, nella provincia di Terni. Questo borgo storico è celebre non solo per la sua posizione panoramica mozzafiato, ma anche per il suo inestimabile patrimonio architettonico.

Tra gli edifici di maggiore rilievo spiccano l'antica chiesa di San Nicola, custode di secoli di storia e fede, e i suggestivi resti delle fortificazioni medievali, che testimoniano l'importanza strategica del luogo in epoche passate. Le Giornate Medioevali si configurano come un'occasione privilegiata e di grande risonanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale di questo territorio. L'evento, infatti, celebra il passato e funge da potente attrattore per un vasto pubblico di visitatori e di appassionati di rievocazioni storiche, desiderosi di scoprire e rivivere le atmosfere di un'epoca lontana.

Inserita a pieno titolo nel ricco calendario degli eventi estivi della regione, questa manifestazione contribuisce in modo significativo alla promozione turistica di Poggio di Otricoli.

Offrendo un'esperienza profondamente immersiva nella storia e nelle autentiche tradizioni locali, le Giornate Medioevali si confermano un appuntamento imperdibile per chiunque desideri esplorare le radici culturali dell'Umbria e vivere momenti di puro incanto medievale.