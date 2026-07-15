Il Politecnico di Torino si conferma tra le principali università italiane, eccellendo nel nuovo Rapporto Censis delle Università per la qualità della comunicazione istituzionale e l’occupabilità dei suoi laureati. L’ateneo ha ottenuto il punteggio massimo di 110 nell’indicatore Comunicazione, migliorando dai 97 punti precedenti e posizionandosi al vertice nazionale a pari merito con l’Università di Padova.

L'eccellenza prosegue nell’indicatore Occupabilità, dove il Politecnico di Torino mantiene il punteggio massimo di 110, risultato condiviso unicamente con il Politecnico di Milano e il Politecnico di Bari.

Nell’ambito dell’Internazionalizzazione, l’ateneo torinese registra un significativo progresso, raggiungendo quota 104 punti e collocandosi al secondo posto nazionale dopo l’Università di Trento.

L'eccellenza nel Rapporto Censis

Il rettore Stefano Paolo Corgnati ha sottolineato il grande valore del riconoscimento Censis per la Comunicazione, evidenziando come sia fondamentale per rendere accessibili conoscenza e opportunità. Questo primato, unito al primo posto per l’Occupabilità e agli ottimi risultati nell’Internazionalizzazione, testimonia l'impegno della comunità politecnica nel costruire un Ateneo aperto, internazionale e capace di formare professionisti per il futuro.

Occupazione e retribuzioni: i dati AlmaLaurea

Il XXVIII Rapporto AlmaLaurea 2026 conferma la solidità del percorso formativo. L’indagine rivela che il 96,1% dei laureati magistrali trova impiego a un anno dal titolo, salendo al 98,8% a cinque anni. Il tasso di occupazione ISTAT si attesta al 93,0% a un anno e al 97,1% a cinque anni. Le retribuzioni superano la media nazionale: 1.824 euro netti mensili a un anno (contro 1.495 euro nazionali), raggiungendo i 2.250 euro dopo cinque anni (rispetto a 1.903 euro nazionali).

A cinque anni dalla laurea magistrale, l’85,9% degli occupati opera nel settore privato, il 53,7% nell’industria e il 13,7% all’estero. L’ateneo si distingue per la sua apertura internazionale, con il 18,1% di laureati stranieri (oltre il 21% nelle magistrali) e il 42,9% di laureati da fuori regione.

Il 15,1% ha acquisito crediti formativi tramite mobilità internazionale, superando la media nazionale. L’88,6% dei laureati è soddisfatto del percorso, e l’83,5% rifarebbe la stessa scelta all’Ateneo.