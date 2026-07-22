Il Politecnico di Torino ha annunciato l'avvio di un nuovo master per la formazione di decisori pubblici nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA). Il percorso, presentato il 22 luglio 2026, si rivolge a funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di fornire competenze specifiche per affrontare le sfide poste dall'adozione delle nuove tecnologie nei processi decisionali.

Denominato "Public Decision Makers in the Era of Artificial Intelligence", il master è stato progettato per rispondere alla crescente domanda di figure professionali capaci di integrare strumenti digitali avanzati nelle attività di governo e gestione degli enti pubblici.

Il corso prevede lezioni frontali, laboratori pratici e interventi di esperti del settore, con un focus sull'impatto dell'IA nelle politiche pubbliche.

Programma e obiettivi formativi

Il programma si articola in moduli che affrontano temi quali l'etica dell'intelligenza artificiale, la gestione dei dati, la sicurezza informatica e l'analisi delle politiche pubbliche supportate da sistemi intelligenti. Il Politecnico di Torino ha sottolineato che il master mira a "preparare una nuova generazione di decisori pubblici in grado di comprendere e governare la trasformazione digitale in atto". Il corso si svolgerà presso la sede dell'ateneo torinese e coinvolgerà docenti universitari e professionisti del settore tecnologico.

Il master si inserisce nelle iniziative del Politecnico di Torino per favorire l'innovazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. L'ateneo ha già avviato in passato programmi di formazione avanzata per dirigenti e funzionari pubblici, con attenzione all'applicazione delle tecnologie digitali nei servizi ai cittadini.

Il ruolo del Politecnico di Torino nella formazione specialistica

Il Politecnico di Torino è un'università tecnica con una lunga tradizione nella formazione di ingegneri, architetti e professionisti dell'innovazione. L'ateneo offre corsi di laurea, master e dottorati in numerosi ambiti scientifici e tecnologici, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

Il Politecnico collabora con enti pubblici, aziende e istituzioni internazionali per promuovere la ricerca e la formazione continua nel settore pubblico e privato.

Il nuovo master rappresenta un ulteriore passo nella strategia del Politecnico di Torino per rispondere alle esigenze di aggiornamento professionale dei decisori pubblici, in un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e dalla crescente importanza dell'intelligenza artificiale nei processi amministrativi.