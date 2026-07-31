La città di Polla, in provincia di Salerno, si trasforma in una suggestiva partitura sonora grazie a un'innovativa iniziativa musicale. Il progetto, intitolato "Spazi Sonori", è stato ideato dal rinomato compositore e chitarrista Sergio Sorrentino e sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle ore 20:00 presso il Museo Civico Insteia. L'evento è promosso congiuntamente dal museo stesso e dal Comune di Polla, con il prezioso contributo del Ministero della Cultura.

L'iniziativa prevede un coinvolgente percorso musicale composto da sei composizioni originali, pensate per guidare i visitatori attraverso alcuni dei luoghi più emblematici di Polla.

Tra le tappe di questo itinerario unico figurano la Stazione, il Fiume, la Foresta, Piazza Forte, il Convento e il Centro Storico. Ogni punto del percorso è arricchito da un QR code, che permette l'ascolto delle opere e offre un'esperienza interattiva e profondamente immersiva. Inoltre, all'interno del Museo Civico Insteia, sarà allestita un'installazione ambientale che raccoglierà e presenterà l'intero progetto sonoro, offrendo una visione d'insieme dell'opera.

L'Arte Sonora e le Radici del Territorio

Le creazioni di Sergio Sorrentino traggono ispirazione dalla rielaborazione dei suoni caratteristici del paesaggio locale. Elementi come il fiume Tanagro, le evocative voci della tradizione popolare, il rintocco delle campane, i suoni degli oggetti del centro storico e altri frammenti della memoria collettiva vengono magistralmente trasformati in vera e propria materia musicale.

Questi suoni autoctoni si fondono armoniosamente con le sonorità di strumenti quali pianoforte, chitarra elettrica, sintetizzatori e altri strumenti acustici, delineando un panorama sonoro che celebra e valorizza la ricchezza culturale e la storia di Polla.

Un momento significativo del percorso è rappresentato da una nuova elaborazione del celebre canto popolare "Manname 'Na Zita". Questa versione include la voce storica del cantore pollese Luigi Lapadula, registrata nel lontano 1975 e gelosamente custodita nel Fondo Teatrogruppo di Salerno. Sergio Sorrentino, figura di spicco nel panorama della musica contemporanea per chitarra elettrica, vanta collaborazioni con artisti di calibro internazionale come Philip Glass e ha presentato le sue opere in numerosi contesti artistici a livello globale.

Il Ruolo Strategico del Museo Civico Insteia

Il progetto "Spazi Sonori" è curato da Maurizio D'Amico, direttore del Museo Civico Insteia. Il museo, situato nel cuore di Polla, si conferma un polo centrale per la promozione e la valorizzazione della memoria culturale e dei linguaggi artistici contemporanei. Attraverso iniziative di tale portata, il Museo Civico Insteia persegue l'obiettivo di avvicinare il pubblico alla conoscenza delle tradizioni locali e di stimolare la sperimentazione artistica, in piena coerenza con la sua missione di tutela e diffusione del prezioso patrimonio culturale del territorio.

Questa installazione sonora e il suo percorso musicale rappresentano un esempio eloquente di come la musica possa diventare uno strumento potente per riscoprire e valorizzare i luoghi e la memoria collettiva di una comunità. L'iniziativa offre nuove e stimolanti modalità di fruizione e partecipazione culturale, arricchendo l'esperienza dei visitatori e rafforzando il legame con l'identità locale.