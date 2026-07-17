La XIV edizione di Pompei Inn Jazz ha inaugurato la sua programmazione con una serata intensamente dedicata alla musica e al ricordo di Pino Daniele. L'apertura della prestigiosa manifestazione, che si tiene nella suggestiva cornice di Pompei, ha visto esibirsi sul palco il Luigi Del Prete Trio. Questa formazione, guidata dal talentuoso batterista partenopeo Luigi Del Prete, ha presentato un'esecuzione impeccabile, affiancato da Andrea Santaniello ai sassofoni e Aldo Capasso al contrabbasso, offrendo al pubblico un inizio di rassegna di grande impatto.

A seguire, la scena è stata animata dal progetto Friends for Pino, un ensemble speciale composto da stimati collaboratori e amici di Pino Daniele. Tra i protagonisti di questa emozionante performance figuravano il bassista e produttore Gigi De Rienzo, il sassofonista Jerry Popolo e il pianista e tastierista Ernesto Vitolo, tutti già noti per il loro contributo allo storico album "Nero a metà" del cantautore napoletano. La formazione è stata arricchita dalla presenza dell'ospite speciale Tony Esposito, un percussionista che ha condiviso con Pino Daniele un lungo e profondo sodalizio artistico e umano, e dal vocalist Paolo Ryo. Il concerto si è sviluppato attraverso un'alternanza sapiente di momenti puramente musicali e racconti personali, con gli stessi musicisti che hanno condiviso aneddoti, ricordi e momenti significativi vissuti al fianco del compianto cantautore.

La platea ha risposto con grande entusiasmo, accompagnando gli artisti nel canto di alcuni dei brani più amati e celebri del repertorio di Pino Daniele. Un'ovazione particolare è stata riservata anche alle coinvolgenti esibizioni di Tony Esposito, che ha proposto, tra gli altri, il suo celebre brano "Kalimba de luna", riscuotendo un caloroso successo.

Il programma delle prossime serate

La rassegna prosegue con un calendario ricco di appuntamenti. La seconda serata di Pompei Inn Jazz, in programma oggi, sarà interamente dedicata al Giuseppe Venezia Quintet, che si esibirà con la partecipazione speciale del rinomato trombettista britannico Quentin Collins. La formazione schiera inoltre Attilio Troiano al sassofono e flauto, Andrea Candela al pianoforte e Elio Coppola alla batteria, promettendo una performance di alto livello.

La giornata conclusiva della manifestazione, prevista per domani, si aprirà con l'esibizione del pianista Andrea Rea, il quale presenterà al pubblico il suo recente lavoro discografico intitolato "El Viajero". Sarà accompagnato sul palco dal contrabbassista Francesco Puglisi e dal batterista Lorenzo Tucci. La chiusura ufficiale della rassegna, fissata per le ore 22.15, sarà affidata alla raffinata cantante e chitarrista parigina Leila Duclos, che si esibirà per l'occasione con l'ensemble Django Moods, promettendo un finale indimenticabile per questa edizione.

Organizzazione e il patrocinio dell'evento

L'evento Pompei Inn Jazz è promosso con passione dall'avvocato e musicista jazz Gianpiero De Honestis, figura chiave nella realizzazione di questa iniziativa culturale.

La manifestazione gode del prestigioso patrocinio del Comune di Pompei, guidato dal sindaco Giuseppe Tortora, a testimonianza del supporto istituzionale e dell'importanza riconosciuta all'evento. Giunto alla sua quattordicesima edizione, Pompei Inn Jazz si conferma come una delle rassegne musicali più significative del territorio, distinguendosi per la capacità di proporre ogni anno un programma che valorizza sia artisti italiani che internazionali, e che rende un doveroso omaggio alle grandi figure della musica jazz e popolare, consolidando il suo ruolo nel panorama culturale.