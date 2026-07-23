Le Scuderie del Quirinale di Roma ospitano, dal 9 ottobre al 7 febbraio, la prima mostra monografica interamente dedicata a Pontormo (Jacopo da Pontormo; Pontorme, Empoli, 1494 – Firenze, 1557). L'iniziativa, un evento di rilievo nel panorama espositivo italiano, è promossa da Ales – Scuderie del Quirinale in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e prodotta con la casa editrice Electa. La curatela è affidata a Cristina Acidini, autorevole studiosa del Cinquecento fiorentino, affiancata da un team di esperti composto da Elena Capretti, Philippe Costamagna, Bruce Edelstein e Carlo Falciani.

L'esposizione offre l'opportunità unica di ammirare riuniti i principali capolavori di Pontormo, artista considerato una figura cardine nel passaggio dal pieno Rinascimento al Manierismo, insieme a una significativa raccolta di opere su carta. Oltre al cospicuo nucleo proveniente dalle Gallerie degli Uffizi, la rassegna si avvale di prestiti eccezionali da prestigiose istituzioni internazionali: la Galleria dell’Accademia e i Musei del Bargello di Firenze, l’Istituto Centrale per la Grafica, il Louvre, la National Gallery, il British Museum, il Metropolitan Museum of Art, la National Gallery of Art di Washington, l’Art Institute di Chicago, il Getty Museum di Los Angeles e altri. Il percorso espositivo, prevalentemente cronologico ma arricchito da affondi tematici, mette in risalto opere celebri come la Visitazione, tavola proveniente dalla Chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano (Prato) e riconosciuta come uno dei maggiori capolavori dell'artista.

Il catalogo, edito da Electa, si propone come punto di riferimento aggiornato e rigoroso per la conoscenza di Pontormo e della pittura tra Rinascimento maturo e Manierismo. I curatori sottolineano come l'evento permetta di seguire l'evoluzione stilistica di Pontormo e di comprendere i legami tra le sue invenzioni più note e la sua fortuna critica nel corso dei secoli.

Capolavori da collezioni internazionali

La rassegna alle Scuderie del Quirinale si distingue per l’ampiezza e la qualità dei prestiti, che rendono visibili insieme opere raramente esposte, provenienti da collezioni pubbliche e private di tutto il mondo. Oltre al significativo contributo delle Gallerie degli Uffizi, la presenza della Visitazione e di opere giunte dal Louvre, dalla National Gallery e dai maggiori musei europei e nordamericani evidenzia la portata internazionale dell'iniziativa.

L'esposizione permette inoltre di esplorare il percorso grafico di Pontormo, grazie a un selezionato corpus di disegni provenienti da importanti istituti come l’Istituto Centrale per la Grafica.

Pontormo è riconosciuto dagli storici dell'arte come uno dei principali interpreti del passaggio dalla tradizione rinascimentale ai nuovi modelli del Cinquecento. Fu un innovatore eccentrico, oggetto di una vasta rivalutazione nel Novecento da parte di studiosi, artisti e collezionisti internazionali. Il suo linguaggio, caratterizzato da tratti visionari, ha influenzato figure come Pasolini e Bill Viola, consolidando al contempo una notevole popolarità anche presso il grande pubblico.

Pontormo: vita, opere e influenza artistica

Jacopo Carrucci, noto come Pontormo, nacque nel 1494 a Pontorme, vicino Empoli. Allievo di maestri del calibro di Leonardo da Vinci e Andrea del Sarto, sviluppò uno stile personale di forte originalità, contraddistinto da colori accesi, composizioni dinamiche e un'intensa espressività dei volti. Tra le sue opere più celebri, oltre alla già citata Visitazione, spiccano la Deposizione, la Sacra Famiglia e gli affreschi della Certosa del Galluzzo. La sua biografia, l'attività tra Firenze e le committenze dei Medici, e la sua fortuna critica dal Rinascimento all'età contemporanea, sono ampiamente documentate attraverso dipinti, documenti e testimonianze presentate nella mostra e nel catalogo.

Le Scuderie del Quirinale, sede di prestigiose rassegne dedicate ai protagonisti dell’arte europea, si confermano uno dei principali spazi espositivi italiani. L'edificio, situato nel centro storico di Roma, si distingue per la sua architettura e versatilità, accogliendo annualmente esposizioni di respiro internazionale che valorizzano il patrimonio artistico nazionale e mondiale.