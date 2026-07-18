Pop Up Cinema ha annunciato la partecipazione all’asta per l’acquisizione del Cinema Arlecchino di Bologna. L’obiettivo è garantire che la storica sala di Via Lame continui a essere un presidio culturale e sociale per la città. La società gestisce l’Arlecchino dal 1° gennaio 2023, dopo averlo preso in affitto dal liquidatore, e ora mira a consolidare questa presenza. A tal fine, Pop Up Cinema sta lavorando con una cordata interamente bolognese, con l’intento di tutelare la funzione culturale della sala e mantenerla come "luogo di cultura aperto alle future generazioni".

Sotto la gestione di Pop Up Cinema, l’Arlecchino ha vissuto un significativo rilancio. La programmazione è stata diversificata, includendo successi di pubblico, cinema d’autore, anteprime, festival ed eventi speciali. Tra i film ospitati figurano Barbie, The Substance, La voce di Hind Rajab e The Drama – Un segreto è per sempre. La sala ha accolto importanti personalità del cinema come Oliver Stone, Alba Rohrwacher, Michel Gondry, Kaouther Ben Hania, Ari Aster, Laure Calamy, Vincent Lindon e Roberta Torre. Ha inoltre ospitato appuntamenti di rilievo dei festival Il Cinema Ritrovato della Cineteca di Bologna (con Nanni Moretti e Wim Wenders) e il Biografilm festival. Pop Up Cinema ha anche investito nell’ammodernamento tecnologico, dotando la sala di nuovi sistemi di proiezione e audio.

Il Circuito Pop Up Cinema e il ruolo dell'Arlecchino a Bologna

Il Cinema Arlecchino si inserisce in una più ampia rete di sale gestite da Pop Up Cinema, che comprende il Medica 4K, il Jolly e il Bristol, configurando una multisala diffusa in città. Questo circuito nasce dall’esperienza di I Wonder Pictures, casa di distribuzione cinematografica indipendente fondata a Bologna da Andrea Romeo. La rete si distingue per la sua proposta culturale, animando la vita cinematografica locale e nazionale con anteprime internazionali, incontri con autori e sezioni festival dedicate al cinema contemporaneo e d’autore.

Per Bologna, l’Arlecchino rappresenta un punto di riferimento culturale strategico in un contesto urbano all’avanguardia nell’offerta cinematografica italiana.

Ospitando festival di primo piano e anteprime, e grazie a collaborazioni con la Cineteca di Bologna, ha costruito un rapporto solido e continuativo con il pubblico.

Storia e Programmazione del Cinema Arlecchino

Il Cinema Arlecchino è una delle realtà più storiche di Bologna, situato in via Lame. Offre una sala principale dallo stile moderno, recentemente rinnovata per un’esperienza di visione ottimale. La sua programmazione si caratterizza per la varietà e l’attenzione costante al cinema di qualità, proponendo frequenti incontri con registi, rassegne speciali e proiezioni tematiche. Queste iniziative coinvolgono sia il grande pubblico sia gli spettatori più appassionati al cinema d’essai. La sala è da anni un punto di riferimento per la scena culturale cittadina, grazie anche alle collaborazioni con festival storici e alle attività promosse.

L’impegno di Pop Up Cinema per assicurare la continuità dell’Arlecchino come luogo di socialità e cultura si inserisce in una lunga tradizione di valorizzazione delle sale cinematografiche bolognesi. L’asta segnerà un nuovo capitolo per questo storico cinema, con l’auspicio di un futuro che mantenga la ricchezza e la continuità di quanto costruito finora.