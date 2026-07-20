Popsophia celebra il suo quindicesimo anniversario con un’edizione speciale che si terrà dal 25 al 27 luglio a Civitanova Alta. Il festival, nato proprio in questa località nel 2011, torna alle sue origini con un programma ricco di eventi. Il filo conduttore di quest'anno è “The Show Must Go On”, un omaggio al celebre brano dei Queen, che simboleggia un invito a guardare al futuro attraverso la cultura. La manifestazione propone tre giorni intensi di incontri, spettacoli e approfondimenti che intrecciano musica, cinema, filosofia e costume. Il cuore della programmazione è rappresentato dai philosophy show serali, che animeranno Piazza della Libertà e saranno accompagnati dalla Factory Band.

I Philoshow serali: musica, cinema e filosofia

Il festival si aprirà venerdì 25 luglio con lo spettacolo “È nata una stella. Filosofia del musical”. Questo appuntamento offrirà un viaggio affascinante tra i grandi classici del genere, da Cats a Moulin Rouge fino a La La Land. Sul palco, la filosofa Ilaria Gaspari e il regista Saverio Marconi guideranno il pubblico in una riflessione profonda. La Factory Band accompagnerà la serata con musica dal vivo, eseguendo brani celebri del musical e offrendo uno sguardo filosofico sui temi universali del desiderio di essere visti e sul prezzo del successo, esplorando il confine tra finzione e realtà.

La serata di sabato 26 luglio sarà interamente dedicata ai Queen con lo spettacolo “The Show Must Go On.

Filosofia dei Queen”. Questo evento è un sentito omaggio a Freddie Mercury, in occasione degli ottant’anni dalla sua nascita. Lo spettacolo, ideato e diretto da Lucrezia Ercoli, vedrà la partecipazione di Carlo Massarini, il quale accompagnerà il pubblico in un viaggio appassionante nella storia della band, arricchito da racconti, videoclip e immagini d’epoca. La Factory Band farà rivivere dal vivo brani iconici come Radio Ga Ga, A Kind of Magic, Barcelona e, naturalmente, The Show Must Go On, trasformando ogni esecuzione in un rito collettivo che celebra l'eredità di una delle band più influenti di sempre.

La trilogia di philosophy show si concluderà lunedì 27 luglio con “A fari spenti. Filosofia di Lucio Battisti”.

Questo spettacolo, ideato e diretto da Lucrezia Ercoli e interpretato da Leo Turrini, invita a una riflessione sulla necessità di "spegnere" la luce della celebrità per riconquistare la propria identità. Attraverso aneddoti e storie, verrà raccontata la parabola artistica di Lucio Battisti, esplorando il pensiero nascosto dietro le parole di Mogol e le intuizioni musicali del cantautore, offrendo una prospettiva unica sulla sua scelta di abbandonare le scene.

Eventi collaterali e partecipazione

Oltre ai principali appuntamenti serali, il programma del festival include anche eventi pomeridiani e un’installazione immersiva allestita nella suggestiva Chiesa di San Francesco. Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti, rendendo la cultura accessibile a un vasto pubblico.

La partecipazione agli eventi di Popsophia ha inoltre valore di aggiornamento per gli insegnanti, in conformità con il DDG 186/2022.

La manifestazione si conferma un appuntamento centrale nell’estate culturale di Civitanova Alta, richiamando filosofi, intellettuali, scrittori e appassionati. Attraverso il linguaggio dello spettacolo e della filosofia pop, Popsophia offre una riflessione contemporanea sul mito e sulla celebrità, consolidando il suo ruolo di piattaforma per il pensiero e l'intrattenimento di qualità.