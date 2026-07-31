Il Comune di Pordenone ha lanciato un nuovo bando pubblico, mettendo a disposizione 400mila euro per l'acquisizione di proposte culturali che arricchiranno il programma di Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. Questa iniziativa strategica mira ad ampliare e qualificare l'offerta culturale cittadina, promuovendo progetti originali e innovativi.

L'avviso è rivolto a organizzazioni culturali senza scopo di lucro con sede in Italia. Le proposte potranno spaziare in diversi ambiti, inclusi teatro, musica, danza, arti visive, letteratura, cinema e linguaggi digitali.

I progetti selezionati dovranno essere realizzati a Pordenone nel corso del 2027 e risultare coerenti con il dossier di candidatura "Città che sorprende". La valutazione si concentrerà sulla qualità artistica, sulla capacità di coinvolgere un pubblico ampio e sull'impatto a livello nazionale. Ogni progetto potrà ricevere un contributo variabile tra 20mila e 60mila euro, coprendo fino all'80% delle spese ammissibili. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20 settembre.

Pordenone 2027: una fase decisiva per il programma culturale

L'assessore alla Cultura, Alberto Parigi, ha sottolineato che con questo bando la città entra in una fase decisiva del percorso verso il 2027. Il cuore del progetto rimane il dossier di candidatura, frutto di una collaborazione con oltre cento realtà del territorio.

A integrazione, un primo bando dedicato alle realtà culturali locali ha già permesso di sostenere 42 progetti. "Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello aprendoci a una dimensione nazionale", ha affermato Parigi, evidenziando l'obiettivo di "costruire un programma capace di sorprendere, lasciare un segno e offrire ai cittadini e ai visitatori esperienze culturali autentiche", andando oltre il semplice aumento degli appuntamenti.

I primi contributi e il coinvolgimento del tessuto associativo

In precedenza, il Comune di Pordenone aveva già approvato la graduatoria di un primo bando per l'assegnazione di contributi straordinari, destinati a iniziative culturali nel percorso di avvicinamento a Pordenone Capitale italiana della cultura 2027.

Su 99 domande ammissibili, 42 progetti hanno ottenuto il finanziamento. Attualmente, i contributi sono stati assegnati alle prime 14 associazioni, grazie a risorse disponibili a bilancio pari a 205.500 euro. L'amministrazione comunale ha confermato l'impegno a stanziare ulteriori fondi entro metà maggio per finanziare tutti i progetti fino alla posizione 42.

L'assessore Parigi ha evidenziato come il tessuto culturale e associativo della città sia "vivo, reattivo e consapevole", definendo la designazione a Capitale della cultura come una vera e propria opportunità collettiva. Le associazioni che non sono rientrate tra i primi 42 progetti sono state invitate a rivolgersi alla Regione Friuli Venezia Giulia, che mette a disposizione fondi dedicati per iniziative culturali legate a Pordenone 2027.