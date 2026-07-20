Pordenone si proietta come punto di riferimento nazionale per la cultura della parità entro il 2027, anno in cui sarà Capitale italiana della Cultura. L'iniziativa mira a rafforzare il ruolo della città nel contrasto agli stereotipi di genere e nella comunicazione inclusiva, basandosi sulla Carta di Pordenone, un protocollo del 2015 sulla rappresentazione di genere nei media, promosso con l’Ordine dei giornalisti FVG e Assostampa. Il biennio 2026-2027 vedrà numerose collaborazioni e iniziative nazionali, culminando nel 2027 con il Festival della Parità, organizzato in partnership con Anci.

La prima azione prevede una rilevazione a cura di Ires Fvg per analizzare i cambiamenti nella comunicazione e individuare possibili aggiornamenti della Carta.

Il percorso prenderà il via pubblico domenica 13 settembre al Teatro Verdi, con la consegna dell’Airone di Carta e la premiazione 2026 a Giulia giornaliste, associazione nazionale impegnata contro gli stereotipi e i “soffitti di cristallo” nell’informazione, anche promotrice della rassegna Sui Generis. La serata sarà arricchita da un concerto di Marina Rei. Il programma del 2027 includerà incontri su temi cruciali come il ruolo maschile nella parità, i linguaggi digitali e le sfide dell’intelligenza artificiale. La conclusione del percorso sarà segnata dalla mostra 'Una vita da scienziata', ideata da Fondazione Bracco e ospitata al Museo civico di Storia naturale Silvia Zenari, che esporrà i ritratti di Gérald Bruneau dedicati alle scienziate italiane del progetto #100esperte.

Educazione finanziaria al femminile: un laboratorio per l’autonomia

Tra le iniziative di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, a giugno 2026 è stato avviato il progetto “Educazione finanziaria al femminile”. Questa masterclass di venti ore, riconosciuta come formazione scuola-lavoro, è rivolta a sessanta ragazze adolescenti e comprende lezioni, esercitazioni e giochi. Promossa dal Comune di Pordenone con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università di Udine, il Soroptimist Club di Pordenone e l’ITS Alto Adriatico, include anche due incontri pubblici: una testimonianza imprenditoriale sulla gestione finanziaria e una conferenza su Muriel Siebert, pioniera dell’alta finanza a Wall Street.

Il progetto, uno dei cinquantadue inclusi nel dossier di candidatura, mira a promuovere l’autonomia e l’inclusione attraverso l’educazione finanziaria, coinvolgendo partner istituzionali e sponsor privati. L’obiettivo è sviluppare la cittadinanza attiva e ridurre la disuguaglianza di genere, in linea con l’Agenda 2030. Le attività si svolgeranno dal 9 all’11 settembre 2027 presso l’ex birrificio di via Fontane, futura sede dell’ITS Alto Adriatico.

Pordenone: un percorso formativo per la città del futuro

Pordenone persegue una strategia di ampio respiro per lo sviluppo di competenze trasversali e il sostegno a una cultura inclusiva, anche attraverso il programma "Scuola Capitale", elemento fondante del dossier Capitale italiana della Cultura 2027.

Il progetto “Educazione Finanziaria al Femminile” si inserisce in questa visione, con l’obiettivo di “connettere scuole, atenei, associazioni e realtà economiche locali” e di valorizzare il contributo delle figure imprenditoriali femminili al tessuto socioeconomico cittadino.

L'impegno corale di capofila e partner è un segnale incoraggiante, destinato a produrre risultati significativi. Il summer camp è un format originale con obiettivi ambiziosi, tra cui il contrasto alla disuguaglianza di genere. Dal 2019, sono stati organizzati dieci percorsi scuola-lavoro che hanno coinvolto circa ottocento studenti di sessantuno scuole. Dal 2021, la città ha promosso l’evento PN Trading Places, parte del mese dell’educazione finanziaria.

Il programma delle manifestazioni per il 2027, che mette in rete istituzioni culturali e associazioni, si concluderà con una mostra scientifica d’ampio respiro. Pordenone si conferma così un laboratorio di innovazione sociale, dove cultura ed educazione sono strumenti fondamentali per costruire una società più inclusiva e consapevole.