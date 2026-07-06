Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha compiuto una visita istituzionale a Pordenone, accompagnato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. L'incontro ha visto la partecipazione del sindaco Alessandro Basso e dell’assessore alla Cultura, Alberto Parigi, e si è concentrato sulla presentazione della strategia che la città sta delineando in vista della Capitale italiana della cultura 2027. Questo appuntamento è considerato una leva decisiva non solo per lo sviluppo culturale, ma anche per quello turistico ed economico del territorio pordenonese.

Durante la sua visita, il ministro Mazzi ha evidenziato come l'occasione sia stata utile “per fare il punto, in particolare, su quella che sarà la cerimonia di apertura e in generale sui principali eventi che potranno essere organizzati nel 2027”. Ha inoltre sottolineato l'importanza di una stretta collaborazione con l'amministrazione civica, con l'obiettivo di “realizzare un qualcosa di speciale e indimenticabile”. Mazzi ha ribadito il pieno sostegno del ministero del Turismo a Pordenone, definendo il percorso intrapreso come “un cammino di crescita e sviluppo in grado di generare spinte economiche e sociali fungendo, soprattutto, da leva turistica per l'intero territorio”. Questo impegno mira a valorizzare al massimo le potenzialità della città e della regione.

Sinergia istituzionale per il futuro di Pordenone

Il ministro Ciriani ha espresso gratitudine al collega Mazzi per la sua vicinanza e il suo concreto sostegno, definendo la preparazione a Capitale italiana della cultura 2027 come “una delle sfide più grandi, se non la più grande, per l'intero territorio pordenonese”. Ha enfatizzato come questa sinergia proficua tra le istituzioni sia fondamentale per curare ogni singolo dettaglio, con l'intento di presentare Pordenone al meglio. Anche il sindaco Alessandro Basso ha rimarcato l'importanza del supporto governativo: “Sentire vicine le istituzioni nazionali, in un momento così delicato e importante per il nostro percorso, è un segnale che ci riempie di responsabilità e al tempo stesso di fiducia verso il lavoro che stiamo portando avanti insieme al territorio”.

La collaborazione è vista come un pilastro per il successo dell'iniziativa.

Pordenone: una candidatura strategica per il rilancio

Pordenone sta intensificando il lavoro su un vasto programma di iniziative e progetti, con l'obiettivo di prepararsi al meglio all'appuntamento del 2027. La città considera la candidatura a Capitale italiana della cultura una strategia chiave per il rilancio e la valorizzazione del proprio territorio. L'amministrazione comunale punta su una programmazione condivisa con le realtà locali e su una solida collaborazione con il governo centrale. L'obiettivo primario è rafforzare il tessuto culturale e sociale della città, coinvolgendo attivamente cittadini, associazioni e operatori economici in un percorso di crescita collettiva. Questo approccio integrato mira a massimizzare l'impatto positivo dell'evento sull'intera comunità.