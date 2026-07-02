Il Comune di Pordenone ha presentato il 2 luglio 2026 un nuovo sito web e una strategia di comunicazione digitale per la promozione dei musei cittadini, degli spazi espositivi e degli eventi culturali. Questa iniziativa, promossa dall'assessorato alla Cultura, si inserisce nel percorso che vede Pordenone candidata al titolo di Capitale italiana della cultura 2027. Il nuovo portale, denominato “Pordenone Musei”, si configura come un punto di accesso unico ai servizi della rete museale locale, che include i Musei civici, il Palazzo del Fumetto e il Museo diocesano di arte sacra.

La piattaforma è stata concepita per semplificare l'organizzazione delle visite, offrendo dettagli sulle collezioni permanenti e suggerendo itinerari tematici focalizzati sull'architettura urbana e la street art. Gli utenti hanno la possibilità di pianificare percorsi personalizzati e di acquistare un biglietto unico, disponibile sia online sia direttamente presso i musei aderenti. Un calendario costantemente aggiornato fornisce informazioni su visite guidate, laboratori ed eventi culturali, coinvolgendo anche sedi come Villa Cattaneo e l'Immaginario Scientifico. L'assessore Parigi ha sottolineato: “Con i nuovi strumenti compiamo un passo decisivo verso il futuro, con un obiettivo chiaro: fare di Pordenone un luogo dove promozione turistica e promozione culturale si parlano e si rafforzano a vicenda”.

Strategia digitale integrata per un ecosistema culturale permanente

L'introduzione del portale è affiancata da una strategia comunicativa mirata ai nuovi media, che impiega strumenti digitali e l'intelligenza artificiale per creare contenuti specifici per diversi pubblici, il tutto sotto la supervisione di risorse umane qualificate. Questo progetto, volto a rendere il patrimonio culturale della città più accessibile e attrattivo, si colloca in un contesto più ampio di iniziative in vista di Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. L'obiettivo primario è trasformare la conoscenza dei beni culturali in concrete opportunità di fruizione, costruendo un ecosistema stabile che stimoli la partecipazione territoriale e migliori l'accesso alle informazioni e ai servizi legati all'offerta museale.

Tra le istituzioni e gli spazi culturali coinvolti figurano, oltre ai musei civici, il Palazzo del Fumetto e il Museo diocesano di arte sacra. La piattaforma integra inoltre mostre temporanee ed eventi presso sedi quali Villa Cattaneo e l'Immaginario Scientifico, proponendo così un'offerta diversificata rivolta sia ai residenti che ai visitatori. L'interazione tra cultura, territorio e innovazione digitale rappresenta uno degli elementi cardine della candidatura di Pordenone per il 2027.

Pordenone: un laboratorio culturale verso il 2027

Pordenone si presenta come un “laboratorio a cielo aperto”, con oltre cinquanta iniziative culturali, territoriali ed educative previste fino al 2027. Tra i luoghi emblematici dell'offerta culturale cittadina, il Palazzo Ricchieri ospita il Museo d'Arte, mentre il Castello di Torre accoglie il Museo Archeologico del Friuli Occidentale.

Il patrimonio include anche la Galleria Harry Bertoia, il Teatro Giuseppe Verdi, il Duomo e le storiche piazze San Marco e della Motta. L'offerta culturale è supportata da risorse tecnologiche dedicate, come la piattaforma web appena inaugurata, e da servizi di informazione turistica che si avvalgono anche dell'app ufficiale “App Pordenone”.

La città si distingue per una strategia di identità visiva che enfatizza il concetto di “guardare oltre”, invitando residenti e visitatori a scoprire la ricchezza culturale su più livelli. L'azione congiunta di comunicazione digitale, programmi educativi e iniziative museali conferma l'impegno di Pordenone verso una visione condivisa di cultura accessibile e pienamente integrata nel tessuto urbano, in linea con l'ambizioso obiettivo di diventare Capitale italiana della cultura nel 2027.