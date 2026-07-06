La Villa romana di Torre di Pordenone è al centro di un significativo progetto di valorizzazione, che include l’installazione di nuovi pannelli informativi, la creazione di contenuti digitali dedicati e una ricostruzione tridimensionale dell’area archeologica. Queste iniziative, promosse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di Pordenone – Museo del Friuli Occidentale di Torre di Pordenone e Eupolis Studio Associato, mirano a rafforzare l’accessibilità e la fruizione del sito, anche in vista della designazione di Pordenone Capitale della Cultura 2027.

Un nuovo pannello esterno, posizionato all’ingresso del parco, offre una panoramica generale dei diversi nuclei della villa e del contesto archeologico di Torre, con un focus sull’evoluzione del paesaggio e dell’idrografia locale. Il pannello interno approfondisce invece il settore meglio conosciuto della villa romana: la zona dell’ipocausto. Questo sofisticato impianto di riscaldamento, risalente tra il I secolo a.C. e il I-II secolo d.C., si estende su circa 1.000 metri quadri e rappresenta la fase più antica del complesso. Il sistema consentiva di riscaldare gli ambienti mediante l’immissione di aria calda al di sotto del piano pavimentale, sopraelevato su una serie di pilastrini (suspensurae).

Contenuti digitali e accessibilità per la Villa romana

I pannelli, aggiornati nei testi e nell’apparato iconografico, presentano sintesi in inglese. Tramite QR Code sono accessibili le traduzioni integrali in inglese e tedesco. Un secondo QR Code su ciascun pannello consente l’accesso a contenuti multimediali aggiuntivi, pubblicati in una sezione dedicata del sito web del Museo Archeologico del Friuli Occidentale. Questa sezione funge da landing page per approfondimenti sulla Villa romana di Torre e sui reperti conservati nel Museo. Una ricostruzione tridimensionale della villa, realizzata dagli allievi della Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone nell’ambito di un progetto di inclusione e valorizzazione partecipata, è visualizzabile tramite il QR Code presente sul pannello interno, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e accessibile.

Queste iniziative si inseriscono in un più ampio quadro di innovazione che coinvolge l’intero sistema museale pordenonese, con investimenti mirati a potenziare l’offerta culturale, digitale e accessibile della città.

I musei di Pordenone verso la Capitale della Cultura 2027

La rete culturale di Pordenone sta vivendo una fase di profonda trasformazione, come testimoniato dalla presentazione della nuova piattaforma digitale cittadina, disponibile all’indirizzo www.pordenonemusei.it. Questo portale è stato concepito come punto di accesso unico, integrando i Musei Civici, il Palazzo del Fumetto, il Museo Diocesano di Arte Sacra e altri spazi espositivi come Villa Cattaneo e Palazzo Gregoris. L’obiettivo è creare uno spazio digitale unificato che supporti la promozione e la fruizione coordinata dell’offerta culturale locale.

La piattaforma sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per fornire informazioni, creare itinerari personalizzati e facilitare la pianificazione della visita tramite un biglietto unico. Questa strategia riflette un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro destinati alla rete museale e bibliotecaria del Comune.

L’incremento delle visite nei musei tra il 2024 e il 2025, confermato dai dati ISTAT sul turismo culturale, evidenzia la crescente attrattività di Pordenone e la sua capacità di innovare negli strumenti di valorizzazione e mediazione culturale. Questi progetti si allineano all’obiettivo di fare della città un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio archeologico e storico, preparando il terreno per la designazione a Capitale della Cultura nel 2027.