È stato presentato "PostcardFrom Cilento", un progetto digitale per valorizzare e promuovere il territorio del Cilento, in Campania. Questa piattaforma online raccoglie immagini, storie e testimonianze dalle comunità locali. L'iniziativa si concentra sulla promozione della dieta mediterranea e delle tradizioni di quest'area, nota per il suo patrimonio culturale e paesaggistico.

La piattaforma digitale offre agli utenti un'esperienza per esplorare virtualmente i paesaggi cilentani, conoscere gli abitanti e scoprire le pratiche alimentari tipiche della dieta mediterranea.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra enti locali, associazioni e operatori culturali del territorio. L'obiettivo è rendere accessibili a un pubblico ampio le ricchezze storiche, naturali e gastronomiche cilentane. Le cartoline digitali narrano storie di comunità, presentano prodotti tipici locali e ricette tradizionali, offrendo una panoramica autentica della vita cilentana.

Coinvolgimento delle Comunità e Obiettivi

"PostcardFrom Cilento" coinvolge attivamente le comunità locali, invitando residenti e visitatori a condividere immagini e racconti personali. Questo approccio partecipativo mira a costruire una rete di testimonianze che esalti le peculiarità del territorio e promuova la conoscenza delle tradizioni della dieta mediterranea.

Le cartoline digitali sono consultabili online, offrendo a chiunque di immergersi nell'atmosfera cilentana e scoprire le storie dietro ogni paesaggio e prodotto tipico.

Il Cilento: Simbolo della Dieta Mediterranea

Il Cilento è noto come uno dei luoghi simbolo della dieta mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Quest'area si distingue per la ricchezza di biodiversità, i piccoli borghi e una forte identità culturale. Attraverso questo progetto digitale, si intende rafforzare la consapevolezza sull'importanza della dieta mediterranea e promuovere pratiche alimentari sostenibili. L'iniziativa si propone di mettere in luce il legame tra territorio, comunità e tradizioni culinarie.