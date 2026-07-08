Pozzuoli ha ufficialmente presentato la propria candidatura a Capitale italiana dell'Arte Contemporanea 2028 con il progetto "La Città delle fragilità creative". L'iniziativa mira a trasformare la vulnerabilità del bradisismo, fenomeno millenario che caratterizza la città flegrea, in una risorsa culturale, civile e progettuale, come dichiarato dal sindaco Luigi Manzoni.

Ideato da Paolo Lubrano (direttore generale), Francesco Cascino (direttore artistico), Luigi Pingitore e Pierpaolo Forte (comitato scientifico), il progetto è sostenuto dal Comune e da istituzioni quali le Università Federico II e L’Orientale, l’INGV, il CNR e il Parco archeologico dei Campi Flegrei.

Lubrano ha evidenziato l'arte come un'infrastruttura culturale capace di connettere patrimonio, scienza, imprese e cittadini. L'ambizione è fare di Pozzuoli un laboratorio internazionale dove la fragilità sia una condizione generativa e l'art thinking lo strumento per comprendere il presente e immaginare il futuro.

Artisti e Territorio Protagonista

Ventiquattro artisti internazionali, tra cui Alves, Barry, Gillick, Hirschhorn, Paolini e Rondinone, creeranno opere permanenti nel patrimonio pubblico, dialogando con luoghi e cittadini. Cascino ha sottolineato la loro attenzione per i temi del paesaggio, della storia, della dimensione pubblica dell'arte e delle trasformazioni sociali. Il territorio, dal Rione Terra all'Anfiteatro Flavio e ai quartieri ricostruiti dopo le crisi degli anni Ottanta, sarà un interlocutore attivo per interventi artistici diffusi.

Identità e Prospettive Future

La candidatura include il "Patto delle Città Fragili", una rete internazionale per connettere territori uniti da vulnerabilità geofisiche o sociali. Luigi Pingitore ha spiegato che il dossier di Pozzuoli parte dal bradisismo come "ferita geologica" e "matrice di ogni sua possibile energia", riflettendo un'identità autobiografica. La proposta mira a generare benefici culturali, sociali ed economici tramite percorsi partecipativi e residenze artistiche, con l'obiettivo di un impatto duraturo oltre il 2028, includendo un festival tematico e una rete collaborativa.

Pozzuoli, parte dei Campi Flegrei e con un patrimonio storico-archeologico segnato dalla natura vulcanica, si configura come un laboratorio privilegiato per riflettere su fragilità, resilienza e rigenerazione urbana. La candidatura è stata depositata entro il 15 giugno 2026; l'annuncio della città vincitrice è atteso per il 30 ottobre 2026.