Il Comune di Pozzuoli ha ufficialmente annunciato la propria candidatura per il prestigioso titolo di Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea per l'anno 2028. L'iniziativa è stata resa pubblica l'8 luglio 2026, con l'avvio dell'iter amministrativo necessario per partecipare al bando nazionale. L'obiettivo primario dichiarato dall'amministrazione comunale è la valorizzazione del ricco patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della città flegrea, con particolare attenzione alle espressioni più innovative e contemporanee.

Strategia per l'Arte Contemporanea

La decisione di candidare Pozzuoli è maturata a seguito di un'ampia serie di consultazioni che hanno coinvolto attivamente amministratori locali, qualificati operatori culturali e numerose associazioni radicate sul territorio. Il sindaco ha sottolineato che la città "possiede tutte le carte in regola per essere un punto di riferimento imprescindibile dell'arte contemporanea in Italia". Il percorso delineato prevede una stretta e sinergica collaborazione con artisti, gallerie, fondazioni e istituzioni culturali. È inoltre previsto un significativo coinvolgimento della cittadinanza attraverso l'organizzazione di eventi partecipativi e laboratori creativi, volti a stimolare l'interesse e la partecipazione della comunità.

Valorizzazione del Territorio e Coinvolgimento

La candidatura ambisce a promuovere non solo le opere e gli artisti locali emergenti e affermati, ma anche a rafforzare in maniera duratura il tessuto sociale e l'attrattività turistica di Pozzuoli. Tra le iniziative già delineate figurano mostre di grande impatto, innovative installazioni artistiche, workshop formativi e attività didattiche pensate per coinvolgere tutte le fasce d'età. L'amministrazione comunale intende valorizzare in modo originale i numerosi siti storici e archeologici della città, integrandoli armoniosamente con le nuove e dinamiche forme di espressione artistica contemporanea. Il sindaco ha ribadito con convinzione: "Vogliamo che Pozzuoli diventi un laboratorio permanente di creatività e innovazione, un polo attrattivo per l'arte del futuro".

La formalizzazione della candidatura avverrà nelle prossime settimane con la presentazione ufficiale del dossier progettuale al Ministero della Cultura, in conformità con quanto stabilito dal bando nazionale per la Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea. L'esito della selezione sarà comunicato nei mesi successivi, dopo un'attenta valutazione delle proposte pervenute da altre città italiane concorrenti.