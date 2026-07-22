Il prestigioso Premio Internazionale alla Miglior Sceneggiatura 'Sergio Amidei' è stato conferito a Laura Samani ed Elisa Dondi per il loro lavoro sul film 'Un anno di scuola'. L'opera cinematografica è un raffinato adattamento del celebre romanzo dello scrittore triestino Giani Stuparich.

La cerimonia di premiazione si tiene nella suggestiva città di Gorizia. Le vincitrici avranno l'opportunità di incontrare il pubblico oggi alle 18 nella Sala 2 del Kinemax, prima della premiazione ufficiale che si terrà nel magnifico scenario del Parco Coronini Cronberg.

Le motivazioni del riconoscimento

La giuria ha motivato il premio per la "straordinaria accuratezza" con cui la sceneggiatura traduce la fluidità dei sentimenti giovanili e le tensioni dell’adolescenza. Questo approccio ha permesso di trasformare la suggestione letteraria d’origine in un dispositivo narrativo vivo e profondamente contemporaneo.

Il lavoro di drammaturgia è stato descritto come "limpido e rigoroso", "lontano da qualsiasi patetismo". La sceneggiatura è capace di restituire la complessità dei percorsi di ricerca di identità e di affermazione del sé attraverso uno sguardo intimo e fresco, rivelando una profonda sensibilità.

Il film 'Un anno di scuola': trama e produzione

'Un anno di scuola', diretto da Laura Samani, si configura come un film drammatico dalla durata di 102 minuti.

Realizzato in una significativa coproduzione tra Francia e Italia, il film è distribuito da Lucky Red. La sceneggiatura è firmata da Laura Samani ed Elisa Dondi, ispirata al romanzo omonimo di Giani Stuparich.

L'importanza del film è stata ulteriormente confermata dalla sua selezione in concorso nella prestigiosa sezione Orizzonti all’82ª Mostra del Cinema di Venezia nel 2025. Un ulteriore riconoscimento è giunto con il premio come miglior attore, assegnato a Giacomo Covi, testimonianza della qualità interpretativa presente nell'opera.

La narrazione è ambientata a Trieste nel2007 e segue le vicende di tre amici, studenti di un istituto tecnico, che si avvicinano al momento cruciale della maturità.

L’arrivo di Fred, una misteriosa ragazza svedese, genera nuove e complesse dinamiche nel gruppo, portando a conseguenze significative e talvolta inattese per i protagonisti. Il film esplora con delicatezza e profondità temi universali quali l'adolescenza, l'amicizia, l'amore, il dialogo, il dolore, l'educazione e la violenza, offrendo spunti di riflessione.

Per la sua capacità di affrontare con profondità e realismo le sfide dell'età giovanile, 'Un anno di scuola' è consigliabile a un pubblico adulto e adolescente accompagnato, data la delicatezza e la complessità dei temi trattati, che lo rendono un'opera ideale anche per dibattiti e confronti.