La cinquina dei finalisti del Premio Letterario Giuseppe Berto 2026 è stata annunciata l'11 luglio 2026. A contendersi la vittoria sono Gabriele Cavallini con "Cuoio" (Einaudi), Nikolaj Gory con "L’impagliatore di sedie" (Meltemi), Giulio Silvano con "Hanno vinto loro" (Frassinelli), Beatrice Pera con "Bagliori" (Einaudi) e Marina Zucchelli con "Latte" (Rizzoli). La proclamazione del vincitore avverrà sabato 5 settembre nel suggestivo giardino della tenuta di Giuseppe Berto, a Capo Vaticano, nel Comune di Ricadi (Vibo Valentia), con una cerimonia condotta dal giornalista Giancarlo Loquenzi.

L'evento, che vedrà Antonia Berto, figlia dello scrittore e custode della sua eredità letteraria, come madrina, segna il ritorno del Premio in Calabria, dopo l'edizione di Mogliano Veneto, proseguendo la tradizione dell'alternanza tra i luoghi cari allo scrittore, scomparso nel 1978.

La giuria, incaricata di selezionare i finalisti, è presieduta da Emanuele Trevi, scrittore, critico letterario e vincitore del Premio Strega 2021, riconosciuto per la sua profonda conoscenza dell'opera di Giuseppe Berto. Completano il panel Silvia Avallone, Luigi Mascheroni, Elena Stancanelli ed Emanuele Zinato. Trevi ha sottolineato come la cinquina di quest’anno offra "un’immagine particolarmente viva della narrativa italiana d’esordio".

Ha aggiunto che i romanzi, pur nella loro diversità, sono "accomunati dalla capacità di raccontare le fratture del presente senza mai piegarsi alle semplificazioni". Attraverso temi quali famiglia, memoria, maternità, disagio, lavoro e identità, gli autori "dimostrano come la letteratura possa ancora interrogare la realtà con profondità, affidandosi alla forza della scrittura più che all’attualità dei temi", configurando una narrativa che "non cerca effetti facili, ma costruisce, libro dopo libro, uno spazio di autentica ricerca espressiva". Il vincitore del Premio Berto riceverà un riconoscimento di 5.000 euro, mentre gli altri quattro finalisti otterranno un gettone di presenza di 500 euro ciascuno.

Il Premio Berto: storia e legame con il territorio

Il Premio Letterario Giuseppe Berto, istituito nel 1988 da amici ed estimatori dello scrittore – tra cui Giancarlo Vigorelli, Michel David, Cesare De Michelis, Dante Troisi e Gaetano Tumiati –, è dedicato alle opere prime di narrativa italiana. Fin dalle sue origini, il riconoscimento ha mantenuto un forte legame con la biografia e i luoghi che hanno segnato la vita di Berto. L'edizione 2026, il cui bando è stato aperto a febbraio, ha ribadito la presidenza di Trevi per la giuria e ha confermato la proclamazione del vincitore il 5 settembre a Capo Vaticano di Ricadi (VV). Questa scelta consolida la tradizione dell'alternanza tra Mogliano Veneto e la Calabria, territori che hanno profondamente ispirato l'autore e dove egli scelse di vivere.

La cinquina 2026: valorizzazione e impegno

La selezione dei cinque finalisti rappresenta un momento cruciale nella valorizzazione degli esordi narrativi italiani. Essa evidenzia il merito di opere che affrontano con intensità e riflessione tematiche contemporanee. Il valore del premio in denaro, 5.000 euro per il vincitore e 500 euro per ogni finalista, sottolinea l'impegno economico e simbolico dell'Associazione Culturale Giuseppe Berto, del Comune di Ricadi e del Comune di Mogliano Veneto, supportati dai partner storici della manifestazione. Questo riconoscimento, di forte valenza culturale, continua a promuovere la narrativa emergente e a onorare la memoria dello scrittore attraverso i luoghi che ne preservano la storia e l'eredità letteraria.